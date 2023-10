Toujours annoncé comme gratuit et actuellement en période d’accès anticipé, Disney Dreamlight Valley sera finalement payant. Ce qui n’aidera pas à bien lancer cet équivalent d’Animal Crossing.

En avril 2022, Gameloft annonçait Disney Dreamlight Valley, un simulateur de vie rappelant Les Sims et Animal Crossing, mélangeant les univers de Disney et de Pixar. Un véritable rêve éveillé pour les fans de Mickey et consorts. À l’époque, l’éditeur avait fait une promesse : opter pour un modèle free-to-play, avec des microtransactions et des extensions payantes. Finalement, après plusieurs mois d’accès anticipé, Disney Dreamlight Valley sera payant pour son lancement le 5 décembre 2023, comme on peut le lire dans un communiqué publié le 27 octobre.

Gameloft justifie ce revirement de situation comme suit : « Ce choix garantit que Disney Dreamlight Valley pourra continuer à offrir une expérience de jeu de qualité à tous les joueurs. » L’entreprise précise qu’il y aura des mises à jour gratuites et que les achats, via la monnaie virtuelle du jeu, seront toujours « facultatifs et équitables ». Ce changement de paradigme reste néanmoins étonnant dans le sens où Les Sims 4, l’un de ses principaux concurrents, est devenu free-to-play.

Disney Dreamlight Valley // Source : Gameloft

Pas de version free-to-play pour Disney Dreamlight Valley

« Je ne l’avais pas acheté car j’attendais la version free-to-play, on dirait que je ne vais jamais l’acheter », déplore un internaute sur Twitter, en réponse à cette annonce surprenante. Pendant l’accès anticipé, qui durera jusqu’au 4 décembre, il est possible d’accéder au contenu de Disney Dreamlight Valley en faisant l’acquisition de l’un des trois packs de fondateur (à partir de 29,99 €) ou en étant abonné au Xbox Game Pass.

Ces membres fondateurs seront bien sûr récompensés de leur fidélité au lancement du jeu, avec des objets cosmétiques et un peu de monnaie virtuelle (des pierres de Lune). Ils conserveront aussi leur progression. « Lors de la transition vers le lancement, les joueurs actuels conserveront leur accès au jeu, leurs pierres de lune et leurs sauvegardes », indique Gameloft.

Disney Dreamlight Valley sera décliné en trois versions, allant de 39,99 $ à 69,99 $. Une seule d’entre elles, à 49,99 $, sera physique. En fonction du prix qu’on paie, le contenu sera gonflé. Par exemple, l’édition Or proposera 15 000 pierres de Lune en plus du jeu de base, contre 8 000 pour la moins chère des versions. À noter qu’il y a déjà une extension prévue pour le 5 décembre, baptisée A Rift in Time et facturée… 29,99 $. Bref, la promesse de gratuité est loin derrière Gameloft, qui pourra toujours rechanger d’avis si les ventes ne sont pas à la hauteur. En tant que jeu-service, Disney Dreamlight Valley a besoin d’une grosse communauté pour perdurer.

