Le film avec Margot Robbie et Ryan Gosling est rempli de scènes déjà devenues cultes. L’une d’entre elles, le ballet musical final, n’était pas si évident pour le studio, quand Greta Gerwig l’a inséré dans le script initial.

Que l’on adhère ou non au phénomène Barbie, le long-métrage de Greta Gerwig marque l’histoire du cinéma. Par ses chiffres, d’abord : le film avec Margot Robbie a dépassé le milliard de dollars de recettes en août 2023. Des scènes resteront durablement dans la pop culture. Dans une interview au Festival du film de Londres, le 8 octobre, la réalisatrice a expliqué que l’une de ces séquences cultes a failli ne jamais exister.

La scène en question, pourtant, semble (étrangement) évidente dans le déroulement du film : I’m Just Ken. Le personnage interprété par Ryan Gosling se lance, pendant cinq minutes, et avec les autres Ken, dans une comédie musicale se voulant introspective — mais en réalité hilarante — sur sa place dans le monde.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

« Mais qu’est-ce que vous entendez par là ? »

Dans le script initial, la séquence est ainsi résumée : « Et puis cela devient un ballet de rêve et ils résolvent le problème par la danse. » (Une description assez fidèle à la réalité du film.) Durant une « grande réunion » avec le studio, raconte Greta Gerwig, elle a dû défendre cette partie-là du projet. Une question revenait alors : a-t-on « vraiment » besoin de cela ? « Et j’ai répondu : ‘J’en ai profondément besoin’. Ils m’ont dit : ‘Mais qu’est-ce que vous entendez par là ? Qu’est-ce qu’un ballet de rêve ? » La réalisatrice se lance alors dans une longue explication sur ce qu’elle envisage pour cette scène, et obtient gain de cause.

Greta Gerwig s’inspire de Singin’ in the Rain pour la mise en scène, en poussant le curseur du surréalisme pour en faire, de ses propres mots, « un ballet de rêve à l’intérieur d’un ballet de rêve ».

« Je me suis dit : ‘Si les gens y adhèrent dans Singin’ in the Rain, je pense que tout se passera bien. Je pense que les gens comprendront de quoi il s’agit. Même si tout me semblait juste et tout me plaisait dans la façon dont nous le faisions, je me disais aussi : ‘Oh non, ça pourrait être horrible, mais maintenant je suis engagée. » Le public, en tout cas, a bien répondu présent. Rien que la chanson, I’m Just Ken, a déjà été écoutée plus de 10 millions de fois. Greta Gerwig, d’ailleurs, se dit touchée que « la chanson qui est dans mon cœur est aussi dans le cœur d’autres gens ».

@numerama Le marketing de Barbie va beaucoup trop loin 🤯 #barbie #barbiemovie #barbiegirl #numerama ♬ son original – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Au cours de cette interview, qui prenait la forme d’une discussion avec le créateur de Succession, Jesse Armstrong, elle confie en passant qu’elle n’est pas prête à reprendre le costume d’actrice, incompatible avec son envie de travailler comme réalisatrice actuellement. « Je ne me sens plus dans cet état d’esprit », explique-t-elle. Et elle compte encore moins jouer un rôle dans l’un de ses propres films.

Pour aller plus loin Barbie : 5 références ciné que vous n’aviez pas remarquées

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !