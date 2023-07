La filmographie de Greta Gerwig en tant que réalisatrice se compte pour l’instant sur les doigts d’une main, mais son talent est d’autant plus confirmé : Barbie, Lady Bird et Les filles du docteur March sont trois œuvres réussies, marquantes chacune à leur façon.

Dès les avant-premières du film, Barbie a commencé à conquérir le public et les critiques. Inspiré par l’univers de la célèbre poupée rose, le long-métrage est défini comme une satire hilarante, mais forte, de notre modernité et du sexisme, à l’esthétique léchée. C’est le film féministe qu’on attendait. Même sans faire l’unanimité, il remporte déjà un vif succès, alors qu’il vient de sortir au cinéma le 19 juillet 2023.

#Barbie c’était PARFAIT, Margot Robbie n’a jamais été aussi magnifique à l’écran, Ryan Gosling c’était LE rôle de sa vie, l’esthétisme, la BO, les refs, les chorégraphies, mais surtout le message porté sur notre société et la place de la femme, WOW merci Greta Gerwig 💕💕 pic.twitter.com/EM7bcnm21z — wanderlust 🦋 (@hcmoce) July 18, 2023

En témoigne son « score » sur Rotten Tomatoes, agrégateur de critiques, qui oscille autour de 90 % d’avis positifs. Cette réussite est une constante dans la filmographie de Greta Gerwig — une liste qui n’est pas bien longue, mais déjà marquante. On lui doit deux autres longs métrages, Lady Bird et Les Filles du Docteur March. Si Barbie vous a plu, il ne fait aucun doute que vous prendrez plaisir à découvrir ce que Greta Gerwig peut offrir.

Lady Bird (2017)

Réalisé en 2017, Lady Bird est le premier film (non indépendant) réalisé par Greta Gerwig. Il a obtenu un score, plutôt rare, de 99 % de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Le long-métrage a même été nommé, en 2018, pour l’Oscar du meilleur film (5 nominations aux Oscars en tout, bien qu’aucune n’ait été remportée : meilleure réalisatrice ; meilleur scénario original ; meilleure actrice pour Saoirse Ronan, meilleur second rôle féminin pour Laurie Metcalf).

Saoirse Ronan incarne le rôle principal de Lady Bird. // Source : Greta Gerwig, 2017

Saoirse Ronan y incarne Christine McPherson, alias « Lady Bird », 17 ans. On est entre 2003 et 2004, à Sacramento. Le film endosse le plus bel écrin du coming-of-age movie, une initiation tumultueuse du passage à l’âge adulte. Alors qu’elle souhaite plus que tout faire ses études dans une grande université de la côte Est, sa mère s’y oppose. En dernière année de lycée, Lady Bird se passionne pour les arts et découvre l’amour.

Lady Bird est disponible en SVOD sur Prime Video.

Les filles du docteur March (Little Women) (2019)

C’est un ouvrage majeur que Greta Gerwig a ensuite adapté au cinéma : Les filles du docteur March (ou Little Women en VO). Écrit par Louisa May Alcott, il a été publié en 1868-1869. Ce récit dédié au quotidien de quatre sœurs, en pleine guerre de Sécession, a touché un public toujours plus grand jusqu’à marquer durablement la littérature.

Les Filles du Docteur March. // Source : Greta Gerwig

Il y a eu de nombreuses adaptations au cinéma : en 1918, 1933, 1949, 1994. Sans compter les téléfilms et séries TV. L’adaptation cinématographique de 1994, très belle dans son classicisme, rassemblait un casting prestigieux (Winona Ryder, Kirsten Dunst, Trini Alvarado, Susan Sarandon, Claire Danes, Christian Bale…).

La proposition de Greta Gerwig, en 2019, fut une totale réussite, tant esthétique que narrative. Là encore, c’est un succès auprès du public et des critiques. Le casting est d’excellence : Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Bob Odenkirk, James Norton. Quant à la patte de Greta Gerwig, elle mise tant sur l’élégance que l’émotion, signant une œuvre majeure.

Les filles du docteur March est disponible en SVOD sur Netflix.

Ce que prévoit Greta Gerwig ensuite

Greta Gerwig avait confié qu’elle avait mis un peu du Magicien d’Oz dans Barbie. L’amour de la réalisatrice pour la fantasy va se confirmer : elle va maintenant se concentrer sur deux films adaptant les Chroniques de Narnia, pour Netflix.

Quant à un éventuel Barbie 2, qui serait déjà dans les cartons de Warner sous la forme d’un spin-off sur Ken, reste à savoir si cette suite sera de nouveau confiée à la réalisatrice qui, décidément, est maintenant une figure confirmée à Hollywood.

