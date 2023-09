Le développeur de Vampire Survivors a évoqué l’avenir de l’un des meilleurs jeux de ces dernières années. Et, ô joie, il va encore évoluer.

Pour un petit jeu développé avec trois bouts de ficelles (et beaucoup de passion), Vampire Survivors a connu une trajectoire incroyable, depuis sa sortie anonyme en accès anticipé en décembre 2021. Le chemin parcouru est composé de multiples jalons, qui permettent aujourd’hui à cette expérience addictive d’être proposée à un maximum de monde et d’offrir un maximum de contenu. Pour autant, Vampire Survivors va encore connaître des évolutions, a révélé le développeur Poncle dans une session Q&A organisée sur Reddit le 25 septembre.

Au-delà des multiples interrogations sur l’absence des vampires dans un jeu qui s’appelle Vampire Survivors, certaines personnes ont posé des questions plus pertinentes sur l’avenir du jeu. Et il s’annonce radieux, avec en tête, la possible intégration d’un mode multijoueur en ligne. Aujourd’hui, on peut déjà exterminer des monstres à plusieurs, mais uniquement en local — pas pratique, pour celles et ceux qui n’habitent pas au même endroit.

Vampire Survivors // Source : Capture Xbox

A priori, il n’y aura pas de Vampire Survivors 2

Aux yeux de Poncle, l’intégration d’un mode multijoueur en ligne dans Vampire Survivors est une option, mais en aucun cas une promesse. Ce n’est pas une petite nouveauté, et le studio ne préfère pas s’avancer trop vite sur une annonce qu’il serait finalement incapable de tenir. Il a conscience que c’est un chantier colosssal. D’autant que se poseront des problématiques comme la solidité des serveurs, la prise en charge de certaines fonctionnalités (le cross-play en tête), l’impact sur le gameplay…

En revanche, on a appris que Vampire Survivors aura des nouveautés jusque fin 2024. Cela comprend de nouveaux héros, nouvelles armes, ainsi que de nouvelles options de gameplay. Poncle n’a rien voulu dire de plus, sinon qu’il continuera de proposer des ajouts tant que ça sera « amusant à faire » et qu’il y aura « une demande de la part des joueurs ».

Cela ferme néanmoins la porte à un éventuel Vampire Survivors 2, à court terme. Poncle pourrait très bien tomber dans cette facilité, mais préfère s’attacher à gonfler le contenu du premier opus. « Si on fait une suite un jour, elle devra être suffisamment différente du jeu actuel », conclut-il, non sans blaguer sur le fait qu’il n’utilisera pas le moteur Unity en raison de la débâcle de ces derniers jours. Le succès surprise de Vampire Survivors lui permet aujourd’hui d’envisager l’avenir sereinement, tant d’un point de vue créatif que financier. L’argent permet de « fonder un studio, faire plus de jeux, engager des orchestres pour la musique, organiser des événements pour les fans, créer de jolies cinématiques animées… »