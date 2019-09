Activision et Infinity Ward détaillent le fonctionnement du cross-play sur PC, PS4 et Xbox One. L'option va être testée en bêta.

Comme d’autres titres avant lui, Call of Duty : Modern Warfare va faire du cross-play un argument pour rassembler les joueurs PlayStation 4, Xbox One et PC sur ses serveurs. Comme c’est une première dans l’histoire de la franchise, Activision et Infinity Ward tiennent à détailler son mode opératoire dans un communiqué publié le 17 septembre 2019.

Se félicitant au passage d’être à l’écoute des joueurs (y compris pour la suppression du Season Pass), le studio rappelle que le cross-play est un moyen d’unifier la communauté. Il s’agira bien évidemment d’une option qui restera à la discrétion des joueurs. Le cross-play sera disponible pour tous les modes en ligne, hors parties classées (et tournois eSport).

Call of Duty : Modern Warfare veut rassemble tout le monde

Pour garantir une équité totale, le studio entend diviser les joueurs en deux catégories : ceux qui utilisent un clavier et une souris (ce qui est envisageable sur PS4 et Xbox One), et ceux qui préfèrent la manette (ce qui est peu probable sur PC). Ce matchmaking n’est pas une obligation : si vous le désirez, il est possible de se frotter à tout le monde, qu’importe la manière de jouer.

Au-delà du caractère compétitif, Infinity Ward souhaite simplifier l’organisation de sessions en compagnie d’amis qui ne joueraient pas sur la même plateforme que soi. Via son compte Call of Duty, on peut créer des listes d’amis cross-platform que l’on retrouvera ensuite très facilement sur son PC, sa PlayStation 4 ou sa Xbox One. De cette manière, plus personne ne sera forcé d’acheter telle ou telle version pour jouer avec ses proches.

On aura l’occasion de tester le cross-play de Call of Duty : Modern Warfare dès cette semaine, du 19 au 23 septembre, via une bêta. Ce sera d’ailleurs une phase très importante pour Infinity Ward, qui testera la solidité de ses serveurs et ne manquera pas d’observer la réaction des fans.

