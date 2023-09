Les fans plaisantent sur le « retour » de Jabba le Hutt dans Ahsoka. Mais il est censé être mort. Il y a heureusement une explication.

Vous l’avez peut-être lu en parcourant le net, après l’épisode 6 d’Ahsoka : on parle beaucoup de Jabba le Hutt. « Ça sent le Jabba », selon GardenSquid1. « Il a dit à un trooper qu’il était Jabba le Hutt », a dit NcgreenIantern. « D’une manière ou d’une autre, Jabba est revenu », pour Mecha_72808. Voilà des exemples que l’on peut trouver sur Reddit.

Tout ceci est de prime abord fort étrange. On a beau se remémorer l’épisode, on n’a pas vu le moindre Hutt à l’écran. Pourtant, c’est le genre d’alien que l’on ne peut pas rater : une espèce d’énorme limace grasse à l’écran, beaucoup plus massive qu’un homme, ça se remarque. Pourtant, on ne voit ni Jabba et son nom n’est dans aucun dialogue. Alors, pourquoi ?

La suite contient des spoilers.

Voici une image de référence de Jabba. Tout le monde l’aurait remarqué, s’il avait été là. // Source : Lucasfilm

Pourquoi le nom de Jabba le Hutt revient dans Ahsoka ?

Rassurez-vous : que vous n’avez aucun souvenir de Jabba dans Ahsoka est tout à fait normal. Effectivement, le puissant baron du crime est absent dans l’épisode 6. Il est d’ailleurs nulle part la série, et pour cause : le Hutt est mort à cette époque. Il est tué dans l’épisode VI, Le Retour du Jedi, des mains de la princesse Leia. Or, ce film se passe environ quatre ans avant Ahsoka.

Il y a néanmoins une explication, mais qui nécessite de faire un bond dans le temps, loin dans le passé. Plus exactement, il faut remonter à la série animée Rebels, qui se déroule plusieurs années avant Ahsoka et Le Retour du Jedi. À ce moment-là, le Hutt est bel et bien vivant. Et sa notoriété est également faite. À tel point, d’ailleurs, que le jeune Ezra Bridger connaît Jabba de réputation.

Ezra Bridg… ou alors Jabba ? On ne sait plus bien. // Source : Lucasfilm

Dans la première saison de Rebels, Ezra Bridger s’est fait passer provisoirement pour Jabba le Hutt pour tenter de berner un officier traitant du bureau de sûreté impérial, mais aussi d’autres responsables de l’Empire avec un succès mitigé. C’est aussi avec cette fausse identité qu’il s’est présenté à un autre interlocuteur, pour éviter d’avoir à livrer son vrai nom.

Or, qui est-ce qui est recherché tout au long de la série Ahsoka ? Ezra Bridger. Et sur qui finit-on par trouver à la fin de l’épisode 6 ? Ezra Bridger. Le fameux « Jabba ». Voilà pourquoi le nom du célèbre malfrat a récemment refait surface dans les discussions entre fans… et pourquoi même le compte officiel de Star Wars s’en est amusé, dans un tweet publié le 21 septembre.

