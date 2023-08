Activision, qui lutte contre les tricheurs de Call of Duty depuis la nuit des temps, a trouvé un nouveau moyen de les afficher. La communauté applaudit déjà.

La triche est un vrai problème dans les jeux orientés sur la compétition en ligne. Et, malgré les gros moyens déployés par les éditeurs pour nettoyer leurs serveurs le plus possible, certains malotrus continuent de sévir en cherchant de nouveaux moyens de prendre des avantages injustes sur les autres. Voilà pourquoi Activision est engagé dans une lutte depuis très longtemps, ce qui permet à des jeux comme Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 d’innover. Une nouvelle initiative a été officialisée le 2 août 2023.

« Ricochet intègre le chat. À partir de la saison 5, le killfeed [indiquant qui tue qui en temps réel] va notifier au lobby quand le système Ricochet aura retiré un joueur problématique de la partie », peut-on lire sur le réseau social Twitter (ou X). Concrètement, cela signifie qu’il y aura une alerte en jeu à chaque fois qu’un tricheur sera invité à aller voir ailleurs. Une bonne manière de l’afficher aux yeux de tous.

Call of Duty Modern Warfare II. // Source : Activision

Les tricheurs vont être affichés dans Call of Duty

Cette nouvelle initiative concerne aussi bien Call of Duty: Modern Warfare II que Call of Duty: Warzone 2.0, passés à la saison 5 depuis le 2 août. Elle est bien évidemment applaudie par les millions de fans de la saga qui souhaitent jouer dans un environnement sain et débarrassé des individus ayant un comportement susceptible de transformer les parties en cauchemar.

Le compte Twitter ModernWarzone s’est contenté de répondre avec la lettre « W », symbolisant la victoire (« win » en anglais). D’autres pointent quand même du doigt un problème de taille qui peut se poser : le shadowban. « C’est nul ! Les gens continuent d’abuser du système de rapport. Les gens se font shadowban alors qu’ils jouent équitablement ! », déplore par exemple OGVanquish. Bref, tout est encore loin d’être réglé et certains se font injustement bannir.

On rappelle qu’Activision est prêt à tout pour empêcher la triche de sévir dans Call of Duty. La multinationale est allée jusqu’à mettre au point un logiciel de surveillance très intrusif. D’autres mesures ont été beaucoup plus atypiques : résistance accrue pour les joueurs qui ne trichent pas, disparition sans ménagement, désarmement, création de parties où les chenapans ne se retrouvent qu’entre eux… Ces dernières années, Activision a vraiment rivalisé d’ingéniosité.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !