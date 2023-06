Personne ne veut croiser le Boucher dans Diablo IV. Mais, certains bugs donnent lieu à des affrontements cocasses.

23h12, un jeudi soir comme les autres. Il est un peu tard pour lancer un film, voire un épisode de série. Vous jetez alors votre dévolu sur Diablo IV, puisque vous avez 30 minutes à tuer, c’est-à-dire un laps de temps suffisant pour terminer un donjon. Les premiers pas se passent sans encombre. Les mobs ne résistent à aucun de vos coups. Les monstres élites non plus, malgré leurs vaines tentatives de vous rendre la vie dure. Bref, cette petite demi-heure sera une formalité satisfaisante.

C’était sans compter la visite impromptue du Boucher, un boss aléatoire qui traumatise les joueuses et les joueurs de Diablo IV. Figure emblématique de la saga, cet ennemi apparaît aléatoirement et s’avère particulièrement puissant. Grâce aux premières statistiques fournies par Blizzard Entertainment après le lancement, on a appris qu’il était responsable de 2 % des game over. C’est colossal pour une seule menace. Mais figurez-vous que des personnes arrivent à lui échapper grâce à la chance et/ou à des bugs.

Le Boucher dans Diablo IV. // Source : Capture YouTube

Le Boucher de Diablo IV n’est pas épargné par les bugs

Dans un article publié le 19 juin 2023, Icy Veins a compilé des situations transformant les rencontres avec le Boucher en moments plus si cauchemardesques. Priez pour que cela vous arrive.

Le Boucher, trop lourd pour grimper ?

Ce n’est pas réellement un bug, mais une faiblesse du Boucher que vous pourriez exploiter si les conditions le permettent. Le bougre est semble-t-il incapable de monter sur une échelle… Si vous le faites, vous n’aurez plus qu’à lui tirer dessus depuis les hauteurs, jusqu’à ce que mort s’ensuive. Notez quand même que Blizzard Entertainment peut sortir un patch qui permettra au Boucher de grimper sur une échelle (😭).

Le Boucher n’aime pas les hauteurs, épisode 2

Cette fois, c’est bien un bug. Dans le clip ci-dessous, on peut voir le Boucher bloqué sur un point légèrement surélevé. Visiblement, il se résigne très vite.

Cet homme a tué le Boucher 17 fois avec la même méthode

« J’ai croisé le Boucher à 17 reprises, et je l’ai tué 17 fois, voici ma méthode », se félicite Fair-Hot-Difficulty. La méthode en question ? Diriger le Boucher vers un coffre et attendre qu’il se bloque. 100 % de réussite.

Le Boucher pacifiste existe !

Il existe une version pacifiste du Boucher. Son comportement est étrange : il erre dans les environnements sans riposter et il faut donc lui courir après pour le tuer. Long, mais facile.

