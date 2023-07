Squeezie a dévoilé l’identité de l’écurie mystère qui participera à la deuxième édition du GP explorer. Elle associera les deux rappeurs SCH et Soso Maness, dans une monoplace aux couleurs de Samsung.

On connaît enfin l’identité de l’équipe mystère du GP Explorer, deuxième édition. Le 22 juillet, dans un stade Vélodrome bouillant, qui accueille l’OM et des concerts, Squeezie a officialisé la participation des rappeurs SCH et Soso Maness. Le créateur de contenu a fait une apparition remarquée lors d’un show de SCH. « On va leur montrer les vrais pilotes de Marseille », a lancé un Soso Maness motivé comme jamais. « On espère que les Marseillais vont nous soutenir », a surenchéri SCH.

Soso Maness et SCH prendront place dans des monoplaces aux couleurs de Samsung, partenaire majeur de cette deuxième édition du GP Explorer. Dans un communiqué publié le 23 juillet, la firme coréenne n’a pas caché sa joie : « Le rappeur qui voue un culte très particulier aux grosses cylindrées dans ses albums, ses chansons et dans ses clips, va désormais plus loin avec Samsung en rejoignant la compétition du GP Explorer 2. » Il y a même une bande-annonce pour appuyer ce qui constitue un véritable événement pour l’univers de Twitch.

SCH et Soso Maness représenteront Marseille au GP Explorer

En s’offrant des artistes comme SCH et Soso Maness, le GP Explorer franchit une étape supplémentaire. La première édition avait connu un succès sans précédent, vulgarisant les sports mécaniques avec une réalisation d’excellente facture. Squeezie et ses équipes ont réussi leur course, disputée sur le prestigieux circuit du Mans. Aujourd’hui, voir des stars de la trempe de SCH, associée à un sponsor international (Samsung), appuie davantage le succès du GP Explorer. La billetterie n’a d’ailleurs pas fait un pli : en quelques minutes, les 60 000 places mises en vente sont parties en fumée (ce qui a donné quelques idées aux spéculateurs).

Autre preuve que le GP Explorer a franchi un palier supplémentaire, Esteban Ocon et Pierre Gasly, deux pilotes de Formule 1 pour la marque Alpine (catégorie reine), sont mobilisés en qualité de coachs de luxe. Après la diffusion de la première édition, en direct sur Twitch, on avait d’ailleurs loué la proximité du GP Explorer avec le monde de la F1 en termes d’objet télévisuel. Une seule édition a suffi pour créer de la légitimité aux yeux des néophytes comme des experts.

D’un point de vue plus personnel, cette deuxième édition du GP Explorer sera aussi l’occasion pour SCH de rappeler sa passion pour la course. « Les voitures de sport et la compétition automobile font partie intégrante de ma vie et de mes créations artistiques. C’est donc pour moi à la fois un honneur et la réalisation d’un rêve d’enfant que de pouvoir concourir en F4 sur le célèbre circuit du Mans », a-t-il déclaré. Il ne s’agit pas de phrases pour faire joli : son dernier album, sorti en 2022, s’intitule Autobahn (autoroute allemande), avec une pochette qui montre des voitures. Son objectif sera de bien figurer pendant l’épreuve, avec la pression de représenter la ville de Marseille et ses habitants fièrement passionnés. En 2022, c’était Sylvain de la chaîne Vilebrequin qui l’avait emporté face à Depielo, au terme d’un duel disputé.

