La billetterie de la 2e édition du GP Explorer n’aura pas duré longtemps. Elle a fermé 30 minutes après son ouverture pour afficher un sold-out attendu. Naturellement, et malheureusement, des spéculateurs en profitent pour se faire de l’argent.

Le 9 septembre prochain, Squeezie organisera la deuxième édition du GP Explorer, sa course automobile qui réunit des créateurs de contenus sur le prestigieux circuit du Mans. Le succès est déjà au rendez-vous. La billetterie a été ouverte dans la soirée du 24 mai et elle a craqué sous l’engouement : 30 minutes ont suffi pour écouler les 60 000 places, alors qu’il y en avait 20 000 de plus que l’année dernière. Moins de 24 heures après, les spéculateurs revendent déjà des tickets hors de prix.

« Les 60 000 places sont parties en 30 minutes. Désolé à tous ceux qui n’ont pas pu en avoir une, on en a ajouté 20 000 par rapport à l’année dernière mais on ne pouvait pas plus sous peine que ça devienne ingérable sur place… », se réjouit Squeezie dans un tweet publié le 24 mai. En revanche, il ne doit pas être très heureux de voir des places atteindre plusieurs centaines d’euros sur des sites comme leboncoin ou eBay.

600 € une place pour le GP Explorer (contre 48 € à la base)

De base, une place pour la deuxième édition du GP Explorer coûte 48 € — contre 42 € en 2022 (une hausse justifiée par davantage d’animations et des coûts supplémentaires pour accueillir plus de monde). Et, comme l’ont déploré plusieurs internautes, certains n’hésitent pas à proposer des prix délirants, profitant alors de la rareté du ticket en raison d’une demande nettement supérieure à l’offre. Une annonce, dénichée sur leboncoin, propose par exemple des places à 600 € pièce. C’est dix fois plus que le tarif normal.

575 €… 600 €…

La spéculation marche : un petit tour par l’onglet des ventes terminées sur eBay permet d’observer que des places vendues entre 150 et 200 € ont trouvé preneur très rapidement. Une preuve qu’il y a des gens qui sont prêts à payer plus pour assister à l’événement qui sera pourtant retransmis en direct sur Twitch. Ce phénomène est comparable à un concert d’une personnalité très populaire : quand les places s’écoulent en quelques minutes, les prix s’envolent sur le marché gris. À ceci près qu’un concert n’est jamais diffusé sur Twitch en parallèle.

Les places sont-elles nominatives ? En théorie, comme pour un concert, elle devrait l’être. Mais on n’imagine pas les organisateurs vérifier une à une l’identité de chaque personne qui se rendra au GP Explorer. En outre, la billetterie offre la possibilité de modifier ses informations personnelles, avant de recevoir les billets. Les spéculateurs, munis d’un « code participant GP Explorer », ont dès lors tout le loisir de mettre un autre nom pour faire marcher leur business.

Il y a néanmoins un vrai risque à acheter un ticket à un inconnu sur internet. Comme le rappelle la FAQ officielle : « Si le billet est déjà scanné et qu’une personne présente le même plus tard, elle se fera refouler à l’entrée et pas de rachat possible sur place car nous sommes à guichets fermés. » En juin, un site de revente officielle sera d’ailleurs accessible pour être sûr d’acheter un billet valide. « Il est donc recommandé d’acheter son billet à une personne de confiance », rappelle la FAQ.

