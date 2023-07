Le palmarès du Spiel des Jahres, le jeu de l’année en Allemagne, a été dévoilé ce dimanche 16 juillet 2023. Mais, son envergure dépasse largement les frontières. Découvrez la sélection et les gagnants.

Le Spiel des Jahres, littéralement « jeu de l’année », est un prix attribué tous les ans depuis 1979 par un jury composé de journalistes spécialisés, et qui récompense le meilleur jeu de société édité en Allemagne dans l’année passée.

Mais, son prestige va bien au-delà des frontières germaniques. Même s’il s’agit d’un jury allemand, récompensant un jeu publié dans son pays, il a un large retentissement à l’international. Par sa renommée, son ancienneté et l’assurance de générer plusieurs centaines de milliers de ventes, le Spiel des Jahres est le prix ludique le plus convoité au monde. Bien au-delà du pourtant déjà très envié As d’Or – Jeu de l’Année en France, ou toute autre distinction nationale.

Comme son homologue français, plusieurs prix distincts sont décernés : le principal, tout public, celui pour enfants, et un dernier récompensant un jeu un peu plus compliqué, pour un public connaisseur.

Pour mémoire, retrouvez le palmarès de l’an dernier. Et, voici sans plus attendre celui qui a été récompensé jeu de l’année le 16 juillet 2023.

Spiel des Jahres, le jeu de l’année

Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque Dorfromantik était dans la liste des favoris de beaucoup de monde. Du moins, dans celles des personnes qui ont pu y jouer, puisque sa version française n’arrive en boutique que le mois prochain.

Source : Gigamic

Adaptation du jeu vidéo du même nom, lui-même largement inspiré par des mécaniques de jeux de société (Carcassonne en tête), on y coopère pour bâtir le plus prospère des villages, au long d’une campagne parfaitement rejouable.

Adulé par certains, quand d’autres le trouvent sans intérêt, nous avons hâte de l’essayer pour nous faire notre propre avis.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Fun Facts : un jeu d’ambiance coopératif dans lequel on jauge nos réponses à des questions par rapport aux autres. Dans le genre, on préfère nettement Top Ten…

Next Station London : un jeu dans lequel on dessine le plan de quatre lignes de métro, en essayant d’optimiser les correspondances, de desservir un maximum de sites touristiques. On aime beaucoup.

Kinderspiel des Jahres, le jeu pour enfants de l’année

Comme on le devine à son titre, voici une adaptation pour jouer avec ses enfants dans l’univers de Mysterium.

Ici encore, les joueurs incarnent un fantôme à tour de rôle, qui ne peut pas parler. Pour communiquer, il émet des sons à l’aide d’un tambourin, pour indiquer aux autres quelles cartes garder pour atteindre le trésor.

Source : Libellud

Nous n’avons malheureusement pas eu l’occasion de l’essayer, mais les retours sont très positifs. L’utilisation du tambourin pour faire le rapprochement entre un son et une image est très originale, et fonctionne à priori beaucoup mieux que l’on ne pourrait l’imaginer.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Carla Caramel : un jeu coopératif où il faut aider la marchande de glaces à satisfaire les enfants qui font la queue devant son stand. Attention au soleil qui fait fondre les glaces !

Gigamon : une chouette revisite du Memory. Sorti il y a très longtemps en France, il vient d’arriver en Allemagne. On vous le recommande chaudement pour jouer avec vos enfants.

Kennerspiel des Jahres, le jeu pour connaisseurs de l’année

Malgré les nombreux défauts d’édition que nous avions soulevés, il faut se rendre à l’évidence : Challengers marque les esprits. Doté de règles somme toute simples, on y améliore son paquet au fur et à mesure du tournoi qui voit s’affronter jusqu’à huit joueurs.

Source : Z-Man Games

Fun, rapide, hasardeux (quand on perd), stratégique (quand on gagne)… On espère une seconde édition corrigeant ses défauts qui font un peu tache.

Il se paie tout de même le luxe d’un doublé As d’Or – Jeu de l’Année en France et Spiel des Jahres en Allemagne.

Les autres nommés, qui ne déméritent pas pour autant, étaient :

Iki : un jeu de stratégie où vous essayez de faire proposer la ville d’Edo au travers de son marché. Mais, attention aux incendies qui peuvent tout ravager. Nous ne l’avons pas encore essayé, mais avons eu de nombreux échos positifs.

Planet Unknown : un jeu de stratégie où vous devez développer au mieux une nouvelle planète pour y accueillir l’humanité en exil. Le jeu n’est pas encore arrivé jusqu’en France.

Pour aller plus loin Tout est raté dans le jeu de société Challengers, mais on y prend quand même du plaisir

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.