En diffusant le premier épisode de Silo en streaming sur Twitter, Apple ne s’attendait sans doute pas à un si gros succès. Une stratégie marketing osée, qui a parfaitement fonctionné.

Avec ses 1,5 million de followers, le compte Twitter d’Apple TV+ souffre d’un déficit de notoriété face à Netflix (21,9 millions) ou Disney+ (5,5 millions). Pourtant, avec 25,3 millions de vues, plus de 30 000 likes et 6 000 retweets (au moment de l’écriture de cet article), son dernier tweet est un succès absolu. Comment expliquer un tel écart entre les chiffres habituels d’Apple TV+ et ceux de ce fameux tweet ? C’est simple : Apple a publié l’intégralité d’un épisode la série Silo sur Twitter, dans un style plus proche du streaming illégal que de la diffusion officielle. Évidemment, cet événement a beaucoup fait parler.

Le compte d’Apple TV+ a-t-il été piraté ? Non, cet épisode en streaming est le fruit d’une redoutable stratégie de communication, qui semble fonctionner. En étonnant tout le monde avec une générosité que certains ont assimilé à une erreur, Apple a rendu cool Silo.

Twitter est-il le nouveau YouTube ?

Pendant longtemps, Twitter a limité la publication de vidéos à une durée de 10 minutes (en qualité 720p). Depuis l’arrivée d’Elon Musk, le réseau social propose à ses abonnés payants de téléverser du contenu d’une heure, en qualité 1080p. Un moyen pour Elon Musk de mettre son réseau social en concurrence avec YouTube, afin d’attirer les créateurs/créatrices de contenus. C’est en tout cas sa promesse, puisque Twitter est encore à la ramasse sur de nombreux aspects. Les vidéos mettent du temps à charger, les vidéos sont compressées, il n’y a pas de support natif pour des lecteurs externes, etc.

Lorsque Twitter a autorisé les vidéos longues sur sa plateforme, on se souvient de l’arrivée massive de contenus piratés sur la plateforme, que Twitter a mis du temps à supprimer. C’est sans doute sur ce buzz qu’Apple a voulu surfer avec Silo, en jouant avec les frontières du streaming légal/illégal. Personne n’a l’habitude de regarder une série sur Twitter, mais regarder Silo est pourtant devenu tentant le 27 juin.

La qualité est affreuse, mais le logo Apple TV+ présent en haut à gauche en permanence épouse parfaitement les codes du streaming en ligne. // Source : Numerama

Sur Apple TV+, Apple a habitué ses clients à la meilleure qualité possible toutes plateformes confondues. 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos… Le rendu proposé sur Twitter risque de faire mal aux puristes de la qualité d’image, puisque la compression se voit un peu trop sur la plateforme d’Elon Musk. Qu’importe, le logo Apple TV+ présent en permanence est là pour rappeler aux gens qui leur offre ce contenu. La plupart des commentaires sous le tweet sont positifs, ce qui prouve que le coup d’Apple est réussi.

Évidemment, Elon Musk s’est réjoui de l’idée d’Apple. Elon Musk y voit un « super coup » de l’entreprise de Tim Cook. Quelque chose nous dit que ce type d’opération de communication risque de se répéter, avec d’autres séries et films publiés de temps en temps sur Twitter. Reste à savoir si des personnes vont vraiment s’abonner à Apple TV+ pour continuer la série… En France, rappelons que Canal+ la diffuse aussi.

