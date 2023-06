Colgera, le monstre qui habite le temple du vent dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, est gigantesque et effrayant. S’il existe plusieurs manières de le battre, vous pouvez économiser vos flèches en privilégiant une manière économe d’en venir à bout. À vos paravoiles !

C’est une publication innocente qui a échauffé les esprits sur le groupe Facebook Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, très fréquenté par de nombreux fans en quête de conseils et de soutien. Un internaute a diffusé fièrement, le 13 juin 2023, quelques photos de l’écran de sa console Nintendo Switch, pour montrer qu’il était enfin venu à bout de Colgera, le grand monstre qui garde le temple du vent.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (TOTK) est un jeu peu linéaire : les joueurs et joueuses empruntent des parcours très différents et n’arrivent quasiment jamais aux mêmes résultats avec les mêmes tactiques. Il y a tout de même quatre repères indispensables si l’on suit la quête principale, sous forme de quatre donjons (temple du vent, du feu, de l’eau et de la foudre).

Zelda TOTK n’indique pas d’ordre pour les enchainer, mais plusieurs indices poussent les gamers à commencer par le Donjon Piaf, à l’est de la carte, appelé aussi le temple du vent. C’est ici que l’on rencontre Colgera, un boss impressionnant par sa taille et ses déplacements rapides dans les airs.

Pour le vaincre, il faut attendre quelques secondes que son armure laisse apparaitre des zones plus fragiles, qu’il est possible de briser comme du verre. C’est là que les méthodes varient.

Les écailles de Colgera s’effritent pour laisser place à un dôme de verre que l’on peut casser

Comment battre Colgera, le boss du temple du Vent ?

L’internaute au cœur du débat sur le groupe Facebook susmentionné a suscité l’indignation en assumant avoir utilisé « 40 fleurs bombes sur des flèches » pour venir à bout du monstre. Il s’agit d’un aveu d’échec plutôt sincère, car cela correspond à 4 fois plus de flèches que ce qui est normalement nécessaire. De plus, les fleurs bombes sont des objets plutôt rares dans le jeu (car très puissants), ce qui ajoute une couche de déception à son expérience — surtout lorsque l’on sait qu’une simple flèche fait aussi l’affaire, pour percer le ventre de verre du boss…

Mais ce n’est pas tout : il est en fait parfaitement possible de venir à bout de Colgera sans dépenser une seule flèche. « La seule chose que tu devais faire, c’est attendre que les épines de son dos s’envolent pour exposer ses zones de faiblesse… et juste se laisser tomber dessus », a asséné un internaute. « Désolé de ruiner ta journée, mais il n’y a pas besoin de flèches », a surenchéri un autre. « Ça prend 0 flèche, si tu sais te laisser tomber correctement ! » a continué un troisième.

Une publication anodine sur un groupe Facebook dédié à Zelda TOTK

Si vous ne croyez pas à ces conseils, vous pouvez les voir en application dans cette vidéo de 5 minutes de Gamerpillar, qui montre avec une facilité déconcertante comment se laisser porter vers le haut avant de plonger sur les zones de fragilité de la bête.

Au final, la publication Facebook a généré près d’une centaine de commentaires. Fort heureusement, plusieurs joueurs attentionnés sont venus consoler le gamer aux 40 flèches, lui rappelant qu’il n’y a pas qu’une seule bonne manière d’aborder le jeu et que tout le monde se débrouille comme il le veut, ou comme il le souhaite. Après tout, c’est surtout ça, la beauté de Zelda: Tears of the Kingdom, le meilleur jeu multijoueur en ligne, qui n’est ni multijoueur, ni en ligne.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.