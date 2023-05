Blizzard a organisé un ultime week-end de test pour Diablo IV. L’occasion pour nous de tester le jeu sur la console portable d’Asus.

Diablo IV s’annonce comme une expérience jubilatoire pour les fans, qui débute officiellement le 6 juin prochain. Quant à la console portable d’Asus, baptisée Rog Ally, c’est une machine bluffante, dont le lancement est prévu pour le 13 juin.

Vous l’aurez compris : une semaine les sépare. Simple coïncidence ? On préfère voir l’opportunité de marier le meilleur des deux mondes : la possibilité de tuer des dizaines et des dizaines de monstres n’importe où et presque n’importe quand (il faut quand même une connexion Internet). Depuis son lit, par exemple, avec un confort indéniable.

Il reste néanmoins une interrogation cruciale : Diablo IV tourne-t-il correctement sur la Asus Rog Ally, machine capable d’enquiller les courses de Forza Horizon 5 sans aucun souci ? Le week-end du 13 et 14 mai, Blizzard a organisé un ultime test des serveurs. Étant en possession d’une Rog Ally, nous avons sauté sur l’occasion pour se lancer dans Sanctuaire avec la « console » conçue par Asus. Un essai convaincant ? Globalement, oui.

Diablo IV tourne plutôt bien sur la console d’Asus, mais…

Sur le papier, la Rog Ally est une console suffisamment puissante pour faire tourner Diablo IV, connaissant la propension de Blizzard à concevoir des jeux optimisés pour un maximum de configurations (ce qui permet à des PC anciens d’être compatibles). Durant notre test du produit, on n’a eu aucun souci à jouer à des titres ambitieux comme Forza Horizon 5, Gears 5 ou encore Elden Ring — qui plus est dans des conditions exemplaires (c’est-à-dire avec un affichage à 60 images par seconde). En prime, la console dispose d’un très joli écran 7 pouces de 1080p, soit de quoi faire honneur à Diablo IV et sa magnifique direction artistique.

Diablo IV sur Asus Rog Ally. Le jeu tourne bien. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Diablo IV tourne bien sur l’Asus Rog Ally, mais on perçoit quand même un manque d’optimisation, en témoigne un taux d’images par seconde (fps) instable. Quand la console est poussée à fond (mode Turbo), elle peine à atteindre les 60 fps, même avec des réglages graphiques au strict minimum. On a d’ailleurs mis une limite à 45 fps pour éviter de subir trop de chutes pendant nos parties — ce qui peut arriver quand lors de certaines séquences surchargées. En jouant avec des paramètres réglés en moyen, on perd 5 à 10 fps. Notons qu’on a volontairement conservé une résolution en 1080p, peut-être est-il possible de gagner en stabilité en 720p (la magie de l’upscaling faisant le reste). Évitez en revanche de passer la Rog Ally en mode Silence : dans ces conditions, Diablo IV est injouable.

Les paramètres de Diablo IV sur Asus Rog Ally. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

« La Rog Ally d’Asus fait très bien tourner Diablo IV avec les paramètres moyens et le FSR2 en qualité, avec un framerate compris entre 50 et 60 fps, et des chutes à 40 fps dans des scènes très chargées », indique le journaliste Andreas Schilling. Il a poussé la machine davantage, mais partage le même constat que nous — un framerate instable. Du côté de l’autonomie, n’espérez aucun miracle : la Rog Ally ne tiendra pas plus d’une heure si elle est poussée dans ses derniers retranchements. Mais c’est dans son mode Turbo qu’elle offre les meilleures performances. Diablo IV ni la Rog Ally n’étant pas officiellement sortis, il n’est pas à écarter des mises à jour qui pourraient améliorer l’optimisation en juin.

Même avec des graphismes en qualité basse, Diablo IV est très plaisant à regarder sur le petit écran de la Rog Ally, sachant que le schéma de contrôle calqué sur une manette Xbox garantit une ergonomie irréprochable et un confort certain. Tout juste faudra-t-il agrandir les textes pour les rendre plus lisibles. En tout cas, notre Barbare a su évoluer sans souci dans les environnements détaillés offerts par Sanctuaire. On y a même pris beaucoup de plaisir : pouvoir jouer à Diablo IV au format nomade est quand même une belle opportunité, malgré quelques petits griefs (autonomie riquiqui, optimisation à travailler). Diablo III l’avait prouvé avec un portage Nintendo Switch d’excellente facture.

