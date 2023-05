[Deal du jour] La Fnac propose une opération intéressante, si vous aimez les supports physiques. En ce moment, pour 30 euros tout ronds, vous pouvez acheter 3 Blu-ray ou 5 DVD, parmi un large choix de films. Voilà une sélection de films récents pour bien profiter de l’offre.

C’est quoi, cette opération DVD et Blu-ray de la Fnac ?

La Fnac propose une opération baptisée « Un été très cinéma », sur une grande sélection de DVD et Blu-Ray. Pour 30 €, vous pouvez acheter 5 DVD au prix de 10 €, ou 3 Blu-ray au prix de 15 €. Il vous suffit d’ajouter les articles de votre choix au panier et la remise s’applique automatiquement.

Les nouveautés à voir absolument

1. Everything Everywhere All At Once

Vous n’êtes probablement pas passé à côté de Everything Everywhere All At Once, le film qui a créé la surprise à la dernière cérémonie des Oscars, en raflant pas moins de sept statuettes. Disponible en Blu-ray au prix de 15 €, et en DVD au prix de 10 €, le film du duo de réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert ne fait pourtant pas l’unanimité auprès des cinéphiles. Comme avec leur précédent film inclassable, Swiss Army Man (Daniel Radcliffe y joue un cadavre pétomane, on vous laisse Googler) EEOAO, pour les intimes, n’est pas un titre facile d’accès. Non pas qu’il soit complexe, bien au contraire, mais le film des Daniels sort les spectateurs de leur zone de confort. Michelle Yeoh, impériale dans l’un de ses plus beaux rôles, incarne une femme usée par la vie, qui va se confronter malgré elle à ses nombreuses vies parallèles. Le récit offre bien plus que ce que son synopsis peut suggérer, et est un joli compte métaphysique. Et rien que pour Ke Huy Quan, qui nous offre le plus beau come-back d’Hollywood, le film vaut la peine d’être vu.

Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All At Once // Source : Leonine

2. Revoir Paris

Revoir Paris est un film d’Alice Winocour sortie en 2022. Il est disponible en Blu-ray au prix de 15 € et en DVD au prix de 10 €. À Paris, Mia, tente de se reconstruire après les attentats du 13 novembre 2015, pendant lesquels elle a été blessée. Malgré un tel sujet, le film évite de tomber dans le pathos et arrive à insérer de la délicatesse, dans un récit pourtant difficile. Virginie Efira, récompensé d’un César de la meilleure actrice lors de la dernière cérémonie des Césars, incarne parfaitement son personnage. Son jeu tout en retenue vaut à lui seul le visionnage de Revoir Paris.

Benoît Magimel et Virginie Efira dans Revoir Paris // Source : Dharamsala / Darius Films / Pathé / France 3 Cinéma

3. Trois mille ans à t’attendre

À l’instar d’Everything Everywhere All At Once, Trois mille ans à t’attendre est une œuvre qui divise. Disponible en Blu-ray au prix de 15 €, et en DVD au prix de 10 €, le film de George Miller était attendu au tournant. Après le succès de l’incroyable Mad Max: Fury Road, les cinéphiles du monde entier étaient impatients de découvrir ce que le réalisateur australien pouvait bien encore sortir de son chapeau. Tel un conte moderne, le film raconte l’histoire d’Alithea Binnie (Tilda Swinton) et de sa rencontre avec un génie (Idris Elba). Ce dernier lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté, et lui raconte alors son histoire pour la convaincre de jouer le jeu. En apparence désuet, le récit devient ainsi une magnifique mise en abyme, sublimée par le travail de réalisation de Miller.

Tilda Swinton dans Trois mille ans à t’attendre // Source : MGM

4. Ennio

Ennio est un documentaire écrit et réalisé par Giuseppe Tornatore, sorti en 2021. Il est disponible en Blu-ray au prix de 14,95 €, et en DVD au prix de 10 €. Comme son titre l’indique, il s’agit d’un documentaire sur Ennio Morricone. Durant presque trois heures, le film nous plonge dans la carrière et la vie du grand compositeur, de sa formation initiale de musicien, jusqu’à sa carrière dans le cinéma. Le documentaire s’accompagne de nombreux extraits de films dont il a composé les musiques, ponctué d’entretiens avec des réalisateurs et des musiciens. Le très prolifique compositeur a collaboré avec les plus prestigieux réalisateurs, comme Sergio Leone ou Brian De Palma, pour ne citer qu’eux. Ce documentaire est l’occasion de retracer six décennies de cinéma, par le prisme de sa musique.

Ennio Morricone se dévoile dans le documentaire Ennio // Source : Piano B Produzioni

