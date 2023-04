Les trois stars du live vidéo ont lancé leur propre structure de E-Sport nommée « Gentle Mates ».

Après un teasing sur les réseaux sociaux, Squeezie, Gotaga et Brawks ont révélé comme prévu leur grand projet ce 13 avril sur Twitch. Le youtubeur le plus suivi de France et les multiples champions de e-sport annoncent le lancement de « Gentle Mates », leur propre équipe de e-sport.

Beaucoup s’y attendaient dans la communauté des compétiteurs sur jeux-vidéo, Gotaga avait déjà commencé à afficher sur Twitter le nom d’une mystérieuse équipe nommée SBG, les initiales de chaque streamer. Brieuc LEC Wooloo Seeger, journaliste spécialisé du secteur, avait également indiqué dès janvier qu’un effectif était en développement avec à sa tête Squeezie, Gotaga et Brawks, compétiteur et ancien coéquipier du second dans l’effectif Vitality.

Un premier titre en vue

Dans une vidéo d’annonce sur Twitter, les trois célébrités du net ont fait un retour sur leur parcours dans un style « self made » à l’américaine avant d’afficher le nom final de la structure, « Gentle Mates ». Ce nouveau club s’attaque d’abord aux compétitions du jeu Valorant, édité par Riot Games. Un effectif a déjà été constitué pour ce titre. Une soirée de lancement est prévue pour le vendredi 14 avril à 20h.

Le logo de Gentle Mates avec ses premiers sponsors. // Source : Twitter

Ce projet a probablement l’ambition de concurrencer les grands clubs déjà en place comme Vitality, Solary ou Karmine Corp. Gotaga et Brawks sont champions sur Call of Duty et voudraient probablement s’imposer sur ce jeu. Squeezie travaille déjà sur de nombreux projets web à travers son propre studio. À travers cette structure, il mise sur le poids et la popularité des trois streamers pour créer l’engouement autour des futures compétitions de son équipe.

Le e-sport rassemblement autour de 530 millions d’individus à travers le monde. En termes de revenus, le marché atteint environ 1,38 milliard de dollars. Les plus grands évènements peuvent remplir des stades de 20 000 personnes. Accor Arena de Bercy à Paris a déjà accueilli des compétitions.

