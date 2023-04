Comme chaque mois, une fuite permet de découvrir les trois jeux qui seront offerts aux abonnés PlayStation Plus en mai.

Vous êtes abonné au PlayStation Plus ? Alors, vous n’êtes pas sans savoir que vous pouvez récupérer, tous les mois, des jeux gratuits — à découvrir sur PS4 et/ou PS5. Un bonus qui vaut pour les trois formules du service, même la moins chère.

Sony a pris l’habitude de dévoiler ses sélections quelques jours avant la disponibilité. Mais, depuis plusieurs mois, l’utilisatuer billbil-kun prend les devants via le site Dealabs. Dans une nouvelle fuite publiée le 26 avril, il dévoile les trois titres qui seront proposés au mois de mai.

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe désormais trois formules différentes :

Les jeux dans le PS Plus en mai 2023

Trois jeux seront offerts en mai avec l’abonnement PS Plus (à partir du mardi 2 mai). Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

On pourra les récupérer jusqu’au 6 juin.

GRID Legends

Un jeu de voiture avec plein de modes, plein de voitures et, surtout, une campagne réunissant des acteurs connus. Comme Ncuti Gatwa, vu dans Sex Education et futur Doctor Who.

Chivalry 2

Si vous aimez le Moyen Âge, alors Chivalry 2 devrait vous intéresser. Il s’agit d’un jeu d’action multijoueur en vue à la première personne, avec des parties jusqu’à 64 participants. Quatre classes sont disponibles, et on peut même varier les plaisirs avec douze sous-classes.

Descenders

Comme son nom l’indique, Descenders est un jeu… de descente. Sur le papier, le principe a l’air simple, mais la courbe de progression est immense. Pour tout maîtriser, il va donc falloir s’accrocher. Un comble pour une expérience de descente.

