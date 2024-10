Lecture Zen Résumer l'article

Le prochain spin-off de The Big Bang Theory est en cours de développement. On connaît déjà trois noms du casting, avec un acteur récurrent de la série originelle.

Depuis la fin de la série culte, The Big Bang Theory n’en a pas fini pour autant d’être sur nos écrans. Une première série dérivée à succès, Young Sheldon, nous racontait l’enfance puis l’adolescence de ce personnage phare et de sa famille. Ce spin-off, désormais terminé, aura lui-même une suite : Georgie & Mandy’s First Marriage (pas disponible en streaming en France de sitôt).

Mais quid du futur, sur ce qu’il se passe après la fin de la série originelle ? Chuck Lorre planche sur la question, puisque c’est le service SVOD de HBO, Max, qui développe ce spin-off.

Des acteurs secondaires de The Big Bang Theory promus ?

Cette nouvelle série est en pré-développement depuis avril 2023. Mais Chuck Lorre est resté très discret, depuis, sur la trame narrative du projet. Si les fans espèrent un retour d’au moins un ou deux membres du casting phare, cela n’a pas non plus été confirmé. Une chose est plus ou moins sûre : Sheldon ne devrait pas être de la partie, Jim Parsons étant à l’origine de l’arrêt de la série originelle ; sauf à intervenir en guest star bien entendu.

Mais ce 10 octobre, Variety a obtenu une information intrigante sur le casting de cette suite. Trois acteurs de The Big Bang Theory devraient être de retour.

Parmi eux, il y a d’abord Kevin Sussmann, l’interprète de Stuart Bloom. Intégré dans la série à partir de la saison 2, il est devenu un personnage d’abord secondaire, puis récurrent. Il tient le magasin de comics, au centre de la vie des personnages de la série. Il est par ailleurs plongé dans une dépression relativement constante. C’est assez intéressant de le voir de retour dans cette suite : en présence de Stuart, la continuité avec la série originelle est assurée.

Denise et Stuart dans The Big Bang Theory. // Source : CBS

D’autant plus qu’un autre nom est relié à lui : Lauren Lapkus. Cette actrice est l’interprète de Denise. Celle-ci a rejoint la boutique de comics comme cogérante. Une relation se développe peu à peu entre elle et Stuart. Ce « couple » pourrait-il être au centre de la nouvelle série ? Voilà de quoi réellement intéresser les fans, en tout cas.

Brian Posehn est le troisième nom cité par Variety. Il joue Bert, un géologue qui n’apparaît que dans 15 épisodes, et qui avait pour particularité majeure d’être amoureux d’Amy.

Bert dans The Big Bang Theory. // Source : CBS

Ce sont les seules informations que Variety a pu obtenir pour l’instant, mais elles permettent déjà d’imaginer un tant soit peu ce que peut donner cette nouvelle série. On ne sait toujours pas si un ou plusieurs membres du cast principal reviendront, mais cela commence visiblement à se préciser pour ce projet.

