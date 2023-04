La formule Extra du PlayStation Plus continue de se bonifier de mois en mois. En avril, de nouveaux jeux intéressants viendront gonfler le catalogue.

Le PlayStation Plus Extra est-il en train de devenir un bon service pour les propriétaires d’une PS4 et/ou d’une PS5, après des premiers mois risibles ? Le début d’année s’est avéré plutôt copieux, et le mois d’avril confirme cette bonne impression.

On ne pourra pas en dire autant de la formule Premium du PlayStation Plus, qui continue de s’enfoncer dans la médiocrité malgré un prix plus élevé…

PlayStation Plus Extra et Premium en avril 2023 // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en avril 2023

Kena: Bridge of Spirits (PS4 & PS5)

Kena: Bridge of Spirits est un jeu d’aventure aux graphismes très, très réussis. On y incarne une jeune héroïne déterminée, accompagnée de mignons petits esprits qu’on a envie de câliner. Manette en mains, l’expérience se veut très à l’ancienne et, globalement, la proposition est intéressante.

Doom Eternal (PS4 & PS5)

Doom Eternal n’est ni plus ni moins que le meilleur jeu de tir sorti ces dernières années. Impressionnant visuellement et technique, ce nouvel opus de la saga culte s’appuie sur un argument imparable : s’arrêter de bouger, c’est la mort assurée.

Wolfenstein II: The New Colossus (PS4)

Dans Wolfenstein II: The New Colossus, l’objectif est simple… et jouissif : tuer des dizaines et des dizaines de nazis. Le feeling est old-school et le ton est très acide. Jouez-y !

Slay the Spire (PS4)

Slay the Spire mélange les mécaniques du genre roguelike avec celles des jeux de cartes stratégiques. En résulte un cocktail étonnant mais addictif, grâce à une profondeur inouïe.

The Evil Within (PS4)

Après avoir donné naissance à la saga Resident Evil, Shinji Mikami a quitté Capcom. Avec le studio Tango Gameworks, le créateur japonais a continué de s’épanouir dans le genre horrifique. Et The Evil Within en est un digne représentant.

Mais aussi :

Riders Republic (PS4 & PS5)

Monster Boy et le Royaume Maudit (PS4 & PS5)

Wolfenstein: The Old Blood (PS4)

Bassmaster Fishing (PS4 & PS5)

Paradise Killer (PS4 & PS5)

Sackboy: A big Adventure (PS4 & PS5)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en avril 2023

Doom (PS4)

Doom II (PS4)

Doom 64 (PS4)

Doom 3 (PS4)

Dishonored: Definitive Edition (PS4)

