Laure Calamy, vue notamment dans Dix pour cent, aura le rôle principal de La Mythomane du Bataclan, la première série Max Original de Warner Bros. Discovery. Cette production se destine à une future plateforme SVOD qui portera la marque HBO en Europe.

Si aujourd’hui les séries HBO sont disponibles dans le Pass Warner d’Amazon Prime Video, le projet d’une nouvelle plateforme de streaming pour l’Europe n’est pas totalement abandonné. Pour preuve, certains contenus originaux prévus à ce titre sont encore en route, et c’est le cas de la première production française HBO Max — labellisée plus précisément « Max Original » à l’heure actuelle.

Dans un communiqué envoyé à la presse le 5 avril 2023, Warner Bros. Discovery annonce un début de tournage pour La Mythomane du Bataclan, qui est « la première série originale française Max Original pour sa future plateforme de streaming. »

Autrefois, la plateforme HBO Max devait s’étendre et s’exporter. Mais Warner n’y est plus favorable. // Source : HBO

De quoi parle « La Mythomane du Bataclan » ?

Cette production devrait plutôt être une mini-série, puisqu’elle prend la forme de 4 épisodes de 52 minutes. Elle est adaptée du livre d’Alexandre Kauffmann, aux éditions Goutte d’Or. Dans cet ouvrage, l’auteur enquête sur une histoire vraie : celle d’une femme qui a menti en se faisant passer pour une rescapée des attentats de novembre 2015 au Bataclan, jusqu’à s’engager dans une association de victimes, Life for Paris. Dans ce livre, Kauffmann se penche non seulement sur le parcours de cette femme, « Flo », mais aussi sur la mythomanie.

L’adaptation libre prendra plutôt la forme d’un thriller psychologique, reprenant le même point de départ : « La nuit du 13 novembre 2015, Christelle, comme le reste du pays est sous le choc. Le lendemain, elle prend contact en ligne avec plusieurs victimes directes ou collatérales et quand l’idée de créer une association de victimes prend forme, Christelle en devient la pierre angulaire. Mais elle vit dans le mensonge. »

La série est réalisée par Just Philippot (La Nuée) et écrite par Fanny Burdino, Jean-Baptiste Delafon, Samuel Doux et Alexandre Kauffmann. C’est Laure Calamy, actrice française césarisée (vue dans Dix pour cent, Les Cyclades, À plein temps…), qui portera le rôle principal.

Aucune date de diffusion n’a été précisée par Warner. Celle-ci sera dépendante du lancement de la plateforme de streaming, il ne faut pas l’attendre avant début 2024.

