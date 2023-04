Le premier roman de Charlotte Monsarrat est celui d’un futur où les souvenirs peuvent être extraits de personnes décédées pour en faire de véritables longs-métrages publics. Un technothriller psychologique à l’enquête trépidante, mais au récit avant tout intime.

Voici venue la fin des tournages de cinéma, considérés comme trop polluants, dans le futur proche imaginé par Charlotte Monsarrat. Les âmes fragmentées est l’histoire d’un monde où les cinéastes disposent d’une technologie de pointe pour extraire des souvenirs, sous forme de données utilisables, afin d’en créer de véritables longs-métrages. Ce sont des « filmémoires ». Mais cet excellent premier roman, paru aux éditions Anne Carrière en février 2023, est aussi un récit intime au creux d’une vie.

Les âmes fragmentées, Charlotte Monsarrat // Source : Anne Carrière

Et plus précisément la vie de Véronica, qui est elle-même réalisatrice de filmémoires. Après avoir été une étoile montante du genre, elle traverse une période de page blanche. Mais vie personnelle et vie professionnelle se rejoignent brutalement quand, visionnant les données mémorielles vidéos issues d’un criminel décédé, elle se reconnaît sur les images — à travers, donc, le regard de celui-ci. Le problème, c’est qu’elle n’en a aucun souvenir. Sa mémoire a-t-elle été tronquée ? Si oui, était-ce volontaire ou non ?

S’entame une enquête trépidante pour reconstituer le passé, menée avec un art maîtrisé de la narration de la part de Charlotte Monsarrat, qui construit un personnage vivant et attachant.

Le technothriller psychologique de Charlotte Monsarrat

L’avenir décrit dans Les âmes fragmentées reste relativement flou : on ne perçoit cette société futuriste qu’à travers les yeux et l’histoire personnelle de Véronica. C’est bien là l’intelligent tour de passe-passe de Charlotte Monsarrat : le récit est palpable à travers un regard humain et semble terriblement présent — temporellement, physiquement. L’action ne semble en aucun cas lointaine.

L’ambition première n’est d’ailleurs pas tant d’extrapoler un avenir que de raconter le destin d’un personnage. Charlotte Monsarrat utilise la technologie comme artéfact ontologique de notre humanité, comme un révélateur de nos maux.

Les âmes fragmentées est finalement un technothriller psychologique. La romancière fait le récit d’identités diluées dans une société technologique qui éparpille ce que nous sommes en mille morceaux. Avec les effets intimes que cela peut avoir : l’héroïne, Véronica, n’apparaît pas seulement fragmentée, mais brisée, en burnout familial, amoureux, professionnel.

Mais ce n’est pas sans subtilités, car l’on comprend aussi qu’avec ou sans la technologie elle-même, Véronica n’irait pas forcément mieux. Les filmémoires sont un catalyseur numérique : si nous sommes nos souvenirs, que devenons-nous lorsque la technologie s’immisce dans nos cerveaux ? Sur quoi repose notre personnalité ?

Les âmes fragmentées, Charlotte Monsarrat, 250 p., Éditions Anne Carrière

