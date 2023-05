De la culture américaine aux récits perturbants, en passant par du sport japonais, de la politique française et du bricolage. La sélection mensuelle des chaînes YouTube est éclectique en mai 2023, comme toujours.

Les mois se suivent, les sélections YouTube s’enchaînent. Juin n’y échappe pas avec cinq nouvelles chaînes à découvrir. Bricolage, Amérique, histoires dérangeantes, politique et sport japonais : voilà ce qui vous attend dans notre sélection mensuelle. Passez donc une tête sur nos chaînes YouTube, Instagram, TikTok et Twitch ensuite !

Feldup

Bon. Disons-le tout net, la chaîne lancée par Félix n’est pas forcément à mettre en toutes les mains. Sur Feldup, on s’intéresse à certaines facettes sombres du net et de la société. Rien d’absolument atroce, évidemment, sinon la chaîne n’existerait pas sur YouTube. Mais, une ambiance lourde, des faits sordides, des récits dérangeants et des informations troublantes. La belle ambiance.

Sumo Ch

Vous peinez à vous remettre de la sélection précédente ? Prenez une pause avec Sumo Ch, une chaîne sur le sumo. Spécialiste ou non, les combats sont toujours très fascinants à observer. Certes, la chaîne est en japonais, mais vous n’aurez aucun mal à vous balader d’une vidéo à l’autre. Notre petit plaisir : quelques vidéos offrent les combats au ralenti. Original !

Dans La Sauce

Une chaîne récente, mais dont on se dit qu’elle peut aller loin : Dans La Sauce (« et il va bien falloir essayer d’en sortir un jour »), on va parler de politique. Pour saisir un peu le ton général : la vidéo consacrée à Bruno Le Maire se demande s’il n’est pas un nul, finalement. On parle sport, flics et wokisme dans les autres vidéos. Sacré programme.

Heliox

« J’ai fabriqué un four de fusion pour fondre des métaux ! » ; « Je recycle des vieilles cartes électroniques ! » ; « Laser de 10W ! Enfin un laser qui coupe ! ». Des titres que l’on associerait bien à un vidéaste très bricoleur. C’est juste, sauf que Heliox est une bricoleuse. Si l’électronique, l’impression 3D et les travaux manuels vous bottent, vous êtes au bon endroit.

Arthur Genre

Vous vous intéressez à la culture américaine ? La chaîne d’Arthur Genre est taillée pour vous. 11 Septembre, Disneyland, les parcs nationaux, Donald Trump, racisme anti-asiatique, Hollywood, la guerre de sécession, le rêve américain… les sujets qui sont abordés ici sont variés. Cela ne dure pas plus d’une heure, souvent entre 10 et 30 minutes. Idéal pour saisir rapidement un sujet.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !