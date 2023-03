Bienvenue à Gattaca nous plongeait dans un futur ultra-technologique et, surtout, eugéniste. Sorti en 1997, ce film culte va avoir droit à une suite sous forme de série.

À l’échelle des films de SF cultes, Bienvenue à Gattaca est en haut de la liste. Et, à l’ère des revivals, qui consistent à poursuivre et rebooter ce type d’œuvres du 20e siècle, il n’y échappe pas : Deadline et Variety ont révélé, le 15 mars 2023, qu’une série était mise en production.

Sorti en 1997, Bienvenue à Gattaca se situait dans un futur indéterminé, au sein d’une société ultra-technologique dont la maîtrise de la génétique a conduit à l’eugénisme. Les parents peuvent choisir à l’avance les caractéristiques de leurs enfants — conçus in vitro. La société toute entière repose sur une dichotomie entre « validé » et « invalidé », basée sur le patrimoine génétique.

Le film présentait justement un homme — interprété par Ethan Hawke — dont les parents avaient choisi de s’en remettre au hasard. Toute sa vie, il porte cette différence comme un fardeau : de nombreuses écoles refusent les enfants dits « naturels » et les entreprises pratiquent une sélection génétique à l’entrée afin de ne recruter que les soi-disant meilleurs, génétiquement parlant. Il va prendre l’identité d’un « validé », ancien athlète devenu paralysé des jambes, pour intégrer Gattaca, centre de recherche qui prépare des hommes à des femmes à des voyages spatiaux.

Uma Thurman et Ethan Hawke, 1997. // Source : Bienvenue à Gattaca

Bienvenue à Gattaca mettait également en scène Uma Thurman et Jude Law dans son casting principal. Le film avait reçu un bel accueil critique et, en 2011, la Nasa définissait son approche de la génétique comme l’une des plus plausibles de l’histoire des films de SF. La plausibilité ne s’appliquant toutefois pas à la représentation que fait du film de la conquête spatiale — avec les astronautes habillés en costard dans la fusée.

Que sait-on de la série Bienvenue à Gattaca ?

D’après Deadline, la série se déroulera une génération entière après les événements de Bienvenue à Gattaca. La notion de génération ne permet pas pleinement de comprendre quelle sera la place chronologique de cette nouvelle œuvre quant à un possible retour du casting. Le retour de Jude Law est bien sûr très peu probable compte tenu de la fin du film, mais rien ne semble vraiment l’empêcher pour Ethan Hawke et Uma Thurman (apparus dans des séries TV récemment). Les deux personnages pourraient apparaître, plus âgés.

La série sera une production de Showtime. Elle est créée par Howard Gordon and Alex Gansa, en tant que producteurs exécutifs et showrunners. Les deux hommes sont notamment connus pour leur travail sur le thriller Homeland. Par ailleurs, Danny DeVito, qui était déjà parmi les producteurs de Bienvenue à Gattaca, est associé au projet via la boîte de production de Gordon et Gansa.

Le projet est intéressant puisqu’il n’est pas un reboot — ce qui aurait été une forme de sacrilège cinématographique. En produisant une suite, ce sera là l’opportunité de prolonger une œuvre majeure en l’ancrant dans une nouvelle époque où les biotechnologies ont littéralement bondi depuis 1997. Par exemple, les ciseaux génétiques Crispr-Cas9 sont nés en 2012. Ce serait l’opportunité également de réparer un défaut du film : celui-ci est bien en peine de réussir le fameux test de Bechdel, puisqu’il n’a qu’un seul personnage féminin principal, qui n’existe que dans sa relation avec le héros.

