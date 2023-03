Récompensé aux César 2023, le film Revoir Paris est enfin disponible sur Canal+. On vous recommande chaudement de vous laisser porter par la vive émotion de ce long-métrage avec l’actrice Virginie Efira, autour des attentats du 13 novembre 2015.

Vous cherchez un film à voir sur les plateformes de SVOD et vous n’avez pas peur de pleurer à chaudes larmes ? Alors nous vous conseillons de donner une chance à Revoir Paris, disponible sur Canal+ dès ce mardi 7 mars 2023.

Le film a reçu le César de la meilleure actrice pour Virginie Efira dans le rôle principal, Mia, une survivante des attentats du 13 novembre 2015. Et la récompense est amplement méritée.

Virginie Efira mérite largement son César de la meilleure actrice

Mia est traductrice de russe à Paris. Un soir, en plein orage, elle décide d’aller prendre un verre dans une brasserie, en attendant une éclaircie pour rentrer chez elle. Mia se retrouve alors prise dans les attentats du 13 novembre 2015. Trois mois plus tard, alors qu’elle a perdu tout souvenir de cet événement traumatique, elle tente de recomposer sa mémoire et se reconstruire auprès d’autres survivants.

Vous vous en doutez sûrement, mais Revoir Paris est un film très difficile à visionner, plus de 7 ans après l’attaque terroriste qui a frappé la capitale. Pour être honnête, il est compliqué de retenir ses larmes pendant cette heure et demie grandement chargée en émotion. Mais on peut également vous rassurer : le long-métrage, désormais disponible sur Canal+ depuis ce mardi 7 mars 2023, est étrangement un film lumineux, qui tente de remettre ses personnages sur le chemin de la vie.

Benoît Magimel et Virginie Efira dans Revoir Paris // Source : Dharamsala / Darius Films / Pathé / France 3 Cinéma

Réalisé par Alice Winocour (Augustine), dont le frère était présent au Bataclan lors des attentats, Revoir Paris ne tombe jamais dans le pathos facile mais cherche plutôt à rendre réellement hommage aux victimes et au délicat statut de survivant. La musique n’est jamais trop présente, le travail sur la lumière est remarquable et les plans sont souvent d’une beauté désarmante, pour mieux représenter les tourments intérieurs de l’héroïne, Mia.

Et parlons-en, justement, de ce personnage, qui donne tout simplement à Virginie Efira (Adieu les cons) le plus beau rôle de sa carrière. Ce n’est pas pour rien que la comédienne franco-belge a gagné le César de la meilleure actrice lors de la cérémonie 2023 : l’actrice est époustouflante de retenue, mêlée à une sensibilité à fleur de peau. Revoir Paris est ainsi un récit bouleversant, qui retourne complètement nos émotions comme nos souvenirs de ce traumatisme à la fois collectif et intime. Cette expérience cinématographique ajoute ainsi sa petite pierre à l’édifice de la reconstruction après le drame, en nous laissant les yeux embués, mais le cœur étincelant de vie.

À voir si vous avez aimé : Vous n’aurez pas ma haine ; Amanda ; Augustine ; Les Enfants des autres ; La Nuit du 12

Vous n’aurez pas ma haine ; Amanda ; Augustine ; Les Enfants des autres ; La Nuit du 12 À voir si vous cherchez : drame ; pour aller mieux ; voir Paris autrement ; pleurer à chaudes larmes ; réparer ses traumatismes ; découvrir la meilleure performance de Virginie Efira

drame ; pour aller mieux ; voir Paris autrement ; pleurer à chaudes larmes ; réparer ses traumatismes ; découvrir la meilleure performance de Virginie Efira Passez votre chemin si : la thématique des attentats est un sujet sensible pour vous

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.