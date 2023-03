À l’occasion de la diffusion de la troisième saison de la série The Mandalorian, Logitech s’est associé à Disney pour sortir un casque gaming aux couleurs du célèbre chasseur de primes. Au-delà du gain esthétique pour les fans, le produit reste une belle référence dans son domaine.

Chaque sortie d’un contenu Star Wars est un événement en soi. Depuis le début du mois de mars, les fans se retrouvent sur Disney+ pour dévorer la troisième saison de The Mandalorian, série articulée autour du personnage Din Djarin et de Baby Yoda. Afin de participer à la fête, Logitech G lance une édition spéciale de son casque Astro A30. L’occasion de rappeler qu’il s’agit d’une référence, au-delà des décorations Star Wars.

Le A30 a tout en magasin pour convaincre : un design plus passe-partout que la moyenne, une polyvalence qui le rend compatible avec quasiment tout (PC, console, smartphone…), quelques fonctionnalités poussées… Sans oublier des performances de haute volée pour s’immerger dans ses jeux vidéo favoris. Le design The Mandalorian ne plaira pas à tout le monde, mais il existe des versions classiques.

Le casque gaming Logitech Astro A30 « The Mandalorian » // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Ce casque gaming va plaire aux fans de The Mandalorian

Une association entre Logitech G et Disney pour concevoir un casque aux couleurs de The Mandalorian… On aurait pu craindre le pire. Par chance, on a échappé à une déclinaison verte en référence à Baby Yoda (après tout, le personnage est très populaire). À la place, les concepteurs optent pour un design plus sobre, aux teintes rappelant l’armure de Din Djarin (du métal sombre). Nos yeux les remercient. D’autant qu’on a l’habitude de voir des casques au look très agressif sur le segment du gaming. Le A30 est plus discret que la moyenne (mais moins élégant que les concurrents conçus par Bang & Olufsen ou encore Master & Dynamic).

Le dongle USB du casque gaming Logitech Astro A30 « The Mandalorian » // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Surtout, cette déclinaison spéciale de l’A30 est une mine de références à l’univers de The Mandalorian. Esthétiquement, il cumule les décorations imaginées à la base par Disney et Lucasfilm. Sur les oreillettes se trouvent la silhouette de Din Djarin (avec le sabre noir) d’un côté, le logo du Clan Mudhorn de l’autre. On peut carrément retirer les plaques pour les remplacer et révéler des petits secrets : la fameuse punchline « This is the way » et le symbole Ka’rta (qu’on retrouve sur l’armure de Din Djarin). Logitech G a quand même trouvé une petite place pour Baby Yoda : sa tête apparaît sur le dongle USB, au ton verdâtre.

Symbole Ka’rta « This is the way »

Logitech G a poussé le détail très loin. L’intérieur des oreillettes présente deux lettres de l’alphabet mandalore, symbolisant le L (Left ou gauche) et le R (Right ou droite). Et quand vous allumez le casque, il ne fait pas un « bip bip » classique, mais fait retentir des bruitages qui donneront des frissons à n’importe quel fan de Star Wars.

Les lettres R et L traduites dans le langage mandalore // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Autre bon point, le A30 est livré dans une pochette rigide pour faciliter le transport (elle arbore aussi le logo du Clan Mudhorn). On peut y glisser tous les accessoires fournis, notamment les câbles (recharge USB-C vers USB-A de 1,5 m, analogique 3,5 mm de 1,5 m, micro amovible). La moindre des choses pour un casque à 279 €.

Casque gaming Logitech Astro A30 « The Mandalorian » // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Performance et polyvalence

Autonomie L’autonomie du Astro A30 est donnée pour 27 heures, ce qui est largement suffisant pour passer la journée sur Fortnite, faire une pause en écoutant de la musique et regarder une série le soir.

Le confort du Astro A30 est correct : la répartition du poids est équilibrée et ne se fait pas trop ressentir au sommet du crâne. En revanche, les oreillettes sont un peu ténues et sont susceptibles de provoquer une gène sur une session un peu plus longue. Elles ont en outre tendance à marquer la transpiration, un point qui dénote quand on voit les finitions exemplaires du produit.

J’ai utilisé l’Astro A30 sur la PlayStation 5 en branchant le dongle USB sur la console. La liaison avec le casque s’est effectuée sans aucun problème, et la connexion n’a jamais connu de coupure pendant mes quelques heures d’utilisation. J’ai pu attester de ses prestations acoustiques lors de mon test du remake de Resident Evil 4, un jeu d’horreur où la bande son est très riche. L’occasion d’apprécier toujours plus les nombreux bruitages, avec une belle spatialisation des effets (séparation intéressante entre la droite et la gauche), des effets 3D — un peu — présents et une dynamique générale d’excellente tenue. Par défaut, la signature sonore est assez équilibrée, avec un rendu appréciable des graves et une clarté suffisante. C’est moins le cas pour une écoute musicale, qui gagnerait à être moins plate (rendu un peu trop serré).

Vous n’aimez pas le rendu en sortie de packaging ? Il existe une application de réglages du profil sonore sur iOS et Android, pour celles et ceux qui veulent personnaliser leur utilisation en fonction des jeux joués.

Le verdict 8/10 Logitech Astro A30 Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé Casque joli, robuste et globalement confortable

Les décorations The Mandalorian

Polyvalent On a moins aimé Il faut aimer The Mandalorian

Plus cher que la version normale

Oreillettes très serrées Avait-on vraiment besoin d’une édition The Mandalorian pour le casque Astro A30 de Logitech ? Peut-être pas. Mais, au moins, le design n’est pas grossier. Les décorations qui font référence à la série devraient quand même taper dans l’œil des fans, même si elles se monnaient (+ 30 € sur la facture). L’Astro A30 est surtout un casque incroyablement polyvalent, capable de se connecter à une multitude d’appareils (en simultané). Les performances acoustiques sont au rendez-vous. Vous n’aimez pas l’habillage The Mandalorian ? Il y a toujours l’édition normale.

