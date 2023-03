Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est diffusé dans les salles de cinéma depuis février 2023, mais plusieurs personnes avaient déjà pu le découvrir en janvier à cause d’une fuite sur le web. Ça ne plait pas à Marvel et Disney, qui réclament des noms à Google et Reddit.

Pour lancer sa Phase 5, le MCU a misé gros sur Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Le film, dont nous avons fait la critique, nous avait laissé cependant sur notre faim à cause de son scénario plat. Ce même scénario a justement fuité dans un énorme Google Doc de 63 pages en janvier 2023 sur Reddit, soit un mois avant la sortie du film. Le document, qui dévoile le script entier du film, a suscité l’ire de Marvel et Disney.

Depuis que le script est disponible sur Reddit, les deux géants du divertissement cherchent les noms des responsables. Ils se sont rapidement tournés vers le compte à l’origine de cette fuite, qui se nomme MSSmods, et ils veulent désormais savoir qui se cache derrière.

Le fameux Google Doc à l’origine des tensions. // Source : TorrentFreak

Selon TorrentFreak, qui a repéré l’information le 13 mars, Marvel aurait même assigné Google et Reddit devant la justice californienne le vendredi 10 mars. Objectif : faire valoir le DMCA (Digital Millenium Copyright act), un amendement américain qui vise à protéger les droits d’auteurs sur Internet.

Reddit défendrait le droit à la vie privée, face à Marvel et Disney

En dehors de leur volonté de faire respecter la loi, Marvel et Disney veulent aussi (et surtout) forcer Google et Reddit à communiquer tout ce qu’ils savent sur MSSmods. Cela va de l’identité des personnes derrière le compte à de potentiels numéros de téléphones, en passant aussi par des adresses IP.

Chez Reddit, il n’y a pas encore eu de réponses directes. Selon Arstenica, qui a contacté la plateforme, la protection de la confidentialité de ses utilisateurs reste la priorité : « Reddit s’engage à protéger la vie privée de ses utilisateurs. Nous avons mis en place des processus rigoureux pour évaluer les demandes légales et s’y opposer lorsque c’est inapproprié. »

Si le post a été supprimé, ça ne suffit pas à Marvel, qui pourrait penser que ce leak a pénalisé la sortie du film. // Source : TorrentFreak

De son côté, Google a aussi reçu en janvier une demande de retrait du document de la part de Disney. Mais, les créateurs du document l’avaient supprimé eux-mêmes, sans même que Google ne fasse quelque chose.

