Et si vous pouviez voir l’avenir ? C’est le pouvoir très utile de Javier dans la comédie romantique Ce sera toi, disponible sur Netflix. Un film espagnol court et sans prise de tête, idéal pour rêver de l’âme sœur en débranchant son cerveau.

Vous avez envie de découvrir une comédie romantique sans prise de tête et disponible sur une plateforme de SVOD ? Alors nous vous conseillons d’opter pour Ce sera toi, à voir sur Netflix en ce mardi 14 mars 2023. Cette romance espagnole vous emportera dans un tourbillon d’amour un brin gnan-gnan mais finalement mignon.

Le film Ce sera toi sur Netflix, une romance classique qui fait du bien au moral

Rencontrer son âme sœur : tel est l’objectif de Javier, un trentenaire en quête de romance. Heureusement, pour l’aider dans cette mission, il dispose d’un talent bien particulier : voir l’avenir. Ainsi, chaque fois qu’il embrasse quelqu’un pour la première fois, son futur avec cette potentielle partenaire défile sous ses yeux. Il anticipe donc chaque rupture et sa vie sentimentale n’est qu’une succession d’échecs amoureux. Jusqu’au jour où il embrasse Lucía, avec qui il imagine une vie heureuse, le pack mariage + enfants à la clé. Le problème ? Elle sort actuellement avec son meilleur ami, Roberto.

Si vous aimez les comédies romantiques avec un soupçon de fantastique, vous allez adorer Ce sera toi, sur Netflix. Ce film espagnol, qui revisite le coup classique du héros qui tombe amoureux de la fille idéale, mais déjà en couple, coche toutes les cases d’une romance aussi moelleuse qu’un chamallow. Mais comme toute guimauve, si le goût est fade et que la texture est écœurante, on n’a pas franchement envie de la goûter. Ce sera toi entre dans la bonne catégorie de guimauve : celle qui colle un peu aux dents mais qui nous laisse avec un certain sentiment de réconfort.

Ce sera toi // Source : Netflix

Une voix off ironique quoiqu’un brin inconstante, des personnages idéalistes que l’on pourrait croiser dans la vraie vie, des musiques françaises inattendues (du Carla Bruni ?!)… Le film produit par Netflix n’est clairement pas la romance du siècle mais nous offre tout de même une chouette histoire d’amour, qui se termine en 1h30, top chrono. Si la conclusion apparaît un brin précipitée, on tombe tout de même rapidement sous le charme de cette romance pas si prévisible. Et toute excuse est bonne à prendre pour dévorer des petites douceurs sucrées devant la télé, en ce mardi 14 mars 2023.

À voir si vous avez aimé : Il était temps ; Love Actually ; Elle s’appelle Ruby ; Palm Springs ; Toi chez moi et vice versa

romance ; personnages mignons ; fantastique ; sentiments dégoulinants ; âme sœur ; débrancher son cerveau ; feel-good ; amour pour toujours ; humour ; sans prise de tête ; décalé ; un prétexte pour finir le pot de glace devant la télé ; rencontrer un Guillaume Canet version espagnole Passez votre chemin si : la guimauve vous donne des indigestions

