La saison Days of Future Past de Marvel Snap est lancée ce 7 mars 2023 ! Nouvelles cartes, nouveaux lieux, nouveau passe de saison et nouvelles stratégies : voici toutes les informations à connaître avant de repartir à la conquête des rangs du jeu de cartes.

Ce 7 mars 2023 marque le lancement de la nouvelle saison de Marvel Snap. M.O.D.O.K. et le Monde Quantique laissent leur place à la saison Days of Future Past. Joueurs et joueuses perdent trois rangs au classement, comme c’est l’usage chaque nouvelle saison.

Le Season Pass Days of Future Past

La carte star de cette saison est Nimrod (ou Nemrod en français), 5 d’énergie et 5 de puissance, qui, quand elle est détruite, ajoute une copie d’elle-même sur les autres emplacements.

Idéal en combinaison avec Shuri (qui double la puissance de la prochaine carte jouée) et Arnim Zola (qui détruit une carte sur l’emplacement où il est révélé et en ajoute une copie sur les autres emplacements). L’archétype destruction, dans son ensemble, est mis en avant.

Nimrod dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Il est alors fort à parier qu’on risque de croiser beaucoup de Cosmo (qui annule les effets déclenchés) et surtout d’Armor (qui empêche les cartes sur son emplacement d’être détruites)…

Les nouvelles cartes dans Marvel Snap

À côté de cette carte, disponible dès maintenant en passant Premium (pour une douzaine d’euros), ou plus tard quand elle intégrera les cartes du pool 5 à la prochaine saison, trois autres cartes arrivent progressivement dans le jeu (également en pool 5, donc difficiles à obtenir) :

Master Mold (14 mars) : en effet révélé, ajoute deux cartes Sentinelles à la main de l’adversaire.

Master Mold dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Negasonic (21 mars) : quand vous jouez une carte ici, elle et la précédente sont détruites.

Negasonic dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Kitty Pryde (21 mars) : vous pouvez reprendre cette carte en main pour lui donner +2 en puissance.

Kitty Pryde dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Enfin, M.O.D.O.K., star de la saison précédente, a lui aussi intégré les cartes du pool 5 aujourd’hui même.

3 nouveaux emplacements font leur apparition dans Marvel Snap

De nouveaux emplacements vont également arriver dans le jeu au fur et à mesure.

Les nouveaux emplacements de Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Forge d’Orchis (8 mars) : quand vous jouez une carte ici, une carte Sentinelle est ajoutée à votre main.

(8 mars) : quand vous jouez une carte ici, une carte Sentinelle est ajoutée à votre main. Astéroïde M (15 mars) : quand vous jouez une carte de coût 3 ou 4, elle est déplacée ici.

(15 mars) : quand vous jouez une carte de coût 3 ou 4, elle est déplacée ici. Krakoa (22 mars) : au 5e tour, le jeu prend le contrôle de la partie et joue les cartes des deux joueurs à leur place.

Enfin, deux petites nouveautés viennent encore s’ajouter. Les nouveaux emplacements qui arrivent le mercredi ne sont plus mis en avant que 24 heures (au lieu des 48 heures précédemment). C’était déjà le cas depuis le milieu de la saison précédente. Mais surtout, l’équipe du jeu profite de ce début de saison pour faire un test : chaque fois que vous atteignez un nouveau rang au classement (rangs 30, 40, 50, etc.), vous gagnez 50 cubes en bonus (au lieu de 10 actuellement).

