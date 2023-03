Et si vous consacriez votre soirée à un voleur d’art improvisé, avec la comédie anglaise The Duke ? Le film est disponible sur Canal+ jusqu’au 6 mars 2023.

Vous cherchez à vous blottir dans votre canapé, devant un film léger, plutôt court, à voir sur une plateforme de SVOD ? Alors The Duke sera parfait pour vous, en ce jeudi 2 mars 2023. Nous vous recommandons ainsi ce film britannique, inspiré d’une histoire vraie totalement délirante.

Mais attention : le long-métrage disparaîtra du catalogue de Canal+ le lundi 6 mars 2023, à 23h59, précisément. Vous n’avez donc plus que quelques jours pour vous délecter de la finesse de The Duke.

Le film The Duke sur Canal+, une douce et improbable comédie anglaise

Newcastle, 1961. Le sexagénaire britannique Kempton Bunton passe à la barre et se déclare non coupable. Est-il jugé pour un meurtre ? Non, il est « simplement » accusé d’avoir volé le portrait du Duc de Wellington, peint par Goya, à la National Gallery de Londres. Comment en est-il arrivé là ?

The Duke nous raconte cette folle histoire, tirée d’une véritable affaire, en nous ramenant 6 mois en arrière. Kempton Bunton espère alors devenir un grand écrivain de théâtre, tout en enchaînant les petits boulots et en protestant contre la prochaine redevance télévisuelle, également appliquée aux personnes âgées.

The Duke // Source : Nick Wall

Dernier film du cinéaste britannique Roger Michell (Coup de Foudre à Notting Hill, Blackbird), décédé en 2021, The Duke est une comédie légère, menée par le talent burlesque de Jim Broadbent (Game of Thrones, Cloud Atlas). Dans le rôle de sa femme et de son fils, Helen Mirren (The Queen, Casse-Noisette et les Quatre Royaumes) et Fionn Whitehead (Dunkerque, Black Mirror : Bandersnatch) forment un joli duo dans cette joyeuse reconstitution des années 1960.

On est ainsi rapidement emportés par cette anecdote rocambolesque d’un retraité inoffensif soudainement recherché par toutes les polices du Royaume-Uni, accomplissant le premier (et unique) vol de l’Histoire de la National Gallery. Grâce à des punchlines délicieuses et une intrigue enlevée, The Duke s’inscrit dans la droite lignée des comédies anglaises sans prétention, mais idéales pour une élégante soirée canapé, en ce jeudi 2 mars 2023.

Et ne ratez surtout pas cette occasion : le long-métrage quitte le catalogue de Canal+ dès ce lundi 6 mars 2023. Vous n’avez donc aucune excuse pour rater ce biopic drôle et enjoué. D’autant que sa durée est appréciable, puisqu’il ne dépasse pas 1h30. Alors, qu’attendez-vous ?

À voir si vous avez aimé : Coup de Foudre à Notting Hill ; Le Discours d’un Roi ; Pride ; Dans l’Ombre de Mary

Coup de Foudre à Notting Hill ; Le Discours d’un Roi ; Pride ; Dans l’Ombre de Mary À voir si vous cherchez : comédie anglaise ; voleur improvisé ; biopic ; musées et peintures ; personnages hauts en couleur ; humour ; histoire vraie insolite ; décalé ; feel-good

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs films à voir sur Canal+ en ce moment ?

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Découvrez notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.