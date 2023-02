Malgré son ajout en 2015, le football féminin peine à intéresser les joueurs de FIFA. Seuls 7,5 % des joueurs de l’édition 2023 sur PlayStation ont disputé un match avec les femmes, et c’est encore pire en 2022 avec un taux de 5,6 %.

En mettant la footballeuse Samantha Kerr sur la couverture de FIFA 23 aux côtés de Kylian Mbappé, EA Sports espérait se donner un côté progressiste. Dans les menus du jeu, le football féminin n’a d’ailleurs jamais été aussi bien représenté. FIFA 23 est le premier jeu de la licence à proposer des clubs de la D1 Arkema (la ligue française) et de la WSL (la ligue anglaise). S’ajoutent à ces équipes plusieurs cadors européens, grâce à la Women’s Champions League, et les équipes internationales, présentes depuis FIFA 16.

Pour inciter les joueurs de FIFA à s’intéresser au football féminin, EA Sports a eu l’idée d’accorder un trophée à toutes les personnes qui lancent un match féminin pour la première fois (elles ne sont même pas obligées de le gagner). Malheureusement, le pourcentage de joueurs ayant obtenu le trophée est public. Et ce n’est pas glorieux.

Pour aller plus loin Test de FIFA 23 : même avec Kylian Mbappé et Ted Lasso, le football a rarement été aussi dur

Un des trophées les plus rares sur PlayStation

Tous les ans depuis FIFA 16, le trophée correspondant à un match féminin joué est l’un des moins obtenus. Numerama a utilisé l’application PlayStation pour constater cette différence entre la communication d’EA Sports et l’appétence des joueurs :

FIFA 23 : 7,6 % (PS5) et 8 % (PS4) des joueurs ont obtenu le trophée.

7,6 % (PS5) et 8 % (PS4) des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 22 : 5,6 % (PS5) et 6,5 % (PS4) des joueurs ont obtenu le trophée.

5,6 % (PS5) et 6,5 % (PS4) des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 21 : 4,4 % (PS5) et 6,8 % (PS4) des joueurs ont obtenu le trophée.

4,4 % (PS5) et 6,8 % (PS4) des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 20 : 7,9 % des joueurs ont obtenu le trophée.

7,9 % des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 19 : 19,7 % des joueurs ont obtenu le trophée.

19,7 % des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 18 : 10,5 % des joueurs ont obtenu le trophée.

10,5 % des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 17 : 24,2 % des joueurs ont obtenu le trophée.

24,2 % des joueurs ont obtenu le trophée. FIFA 16 : 20,1 % des joueurs ont obtenu le trophée.

Sur Xbox, où nous avons joué à FIFA 22 puisqu’il est inclus dans le Game Pass, 4,97% des joueurs ont disputé un match féminin au moins une fois. Les chiffres sont similaires à ceux de chez Sony, et tout aussi mauvais.

Pourquoi le football féminin intéresse aussi peu ?

Les données de PlayStation permettent de constater un fait intéressant : le pourcentage d’utilisateurs qui ont disputé un match féminin a diminué au fil des années, malgré la communication plus intensive d’EA Sports. L’attrait de la nouveauté des premières éditions a eu son petit effet lors de l’ajout des équipes féminines, tandis que des événements comme la Coupe du monde féminine en 2019 ont permis de gonfler ponctuellement les chiffres (19,7 % en 2019, soit deux fois plus que l’année d’avant et l’année d’après).

Depuis 4 ans, le football féminin n’a jamais dépassé les 8 % d’utilisation. Il faudra mesurer l’impact de la mise à jour pour la Coupe du monde féminine 2023, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août. La logique voudrait que FIFA 23 subisse une hausse notable du pourcentage, ce qui lui permettrait de briser la tendance.

Dans ses images promotionnelles, FIFA 23 met en avant les joueuses de football. // Source : Electronic Arts

Comment expliquer un intérêt aussi faible des joueurs de FIFA pour le foot féminin, qui ne semblent pas curieux de tester les nouvelles équipes ? Au-delà de l’intérêt plus petit des fans de football pour les compétitions féminines, y compris dans la vraie vie, on peut reprocher à EA Sports de réserver les équipes féminines aux matchs occasionnels. La plupart des modes populaires, comme FUT ou les compétitions saison, sont réservés aux équipes masculines. Forcément, ça ne doit pas aider le football féminin. Rappelons aussi qu’EA Sports casse souvent les prix de ces jeux (voire les rend gratuits avec le Xbox Game Pass ou le PlayStation Plus), ce qui incite des joueurs très occasionnels à télécharger FIFA. Dans leur cas, il n’est pas étonnant de les voir préférer le PSG de Kylian Mbappé.

EA Sports peut-il faire des choses en plus pour rendre le football féminin plus populaire dans son futur EA Sports FC (le nouveau nom de FIFA) ? Sans doute, mais est-ce vraiment dans son intérêt ? D’un point de vue marketing, EA Sports réussit déjà à faire croire qu’il accorde une place importante au football féminin aujourd’hui. Le fait que les joueurs ne s’y intéressent pas n’est pas vraiment son problème, puisque les équipes masculines lui rapportent de l’argent.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.