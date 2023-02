[Deal du jour] Diffusé récemment sur Amazon Prime, l’épisode 6 de la série The Last of Us comporte de nombreuses références au jeu The Last of Us Part II. Nul doute qu’avec la fin de la saison 1 qui arrive à grands pas, nombreux sont celles et ceux qui pensent déjà refaire la Part II pour le plaisir, ou simplement la découvrir pour la première fois. Cette promotion est une bonne occasion de se procurer le jeu.

C’est quoi, la promotion sur le jeu The Last of Us Part II ?

La version physique de The Last of Us Part II sur PS4 (jouable sur PS5 avec une mise à jour) est actuellement en promotion sur La Fnac, au prix de 25,61 €. Notez que les frais de livraison sont de 3,89 €, pour un total de 29,50 €.

La version dématérialisée est aussi en promotion sur le PlayStation Store, au prix de 24,79 €. Les cartes PlayStation Store d’une valeur de 30 € sont disponibles sur La Fnac, et vous permettent d’approvisionner votre compte PlayStation.

Grâce aux doubles réductions PlayStation Plus, jusqu’au 24 février, The Last of Us Part II est au prix de 9,59 € pour les abonnés PlayStation Plus. Les cartes PlayStation Store d’une valeur de 10 € sont disponibles sur La Fnac. En prenant un abonnement d’un mois au PlayStation Plus Essential, au prix de 8,99 €, The Last of Us Part II vous revient au prix de 18,58 €, son prix le plus bas.

C’est quoi, The Last of Us Part II ?

Développé par Naughty Dog, The Last of Us Part II est la suite de The Last of Us premier du nom, dont l’adaptation est actuellement diffusée en France sur Amazon Prime. Pour ne pas divulgâcher les futurs épisodes de la série, nous ne dévoilerons pas l’intrigue de ce second opus. D’autant plus que Naughty Dog réussit le tour de force d’approfondir son récit post-apocalyptique, et de réutiliser les thématiques qui faisaient la force du premier volet, sans trahir l’ADN de l’histoire. Une prouesse, tant la conclusion du premier jeu est parfaite.

En rajoutant quelques ingrédients à la recette du premier, le studio américain en fragilise la structure et fait de The Last of Us Part II une œuvre résolument plus sombre. En allant beaucoup plus loin dans la cruauté et la violence, cette suite casse définitivement le glamour d’un monde post-apocalyptique pour se focaliser sur les survivants d’une humanité dont il ne reste plus grand-chose. D’une justesse incroyable pour certains, beaucoup trop noir pour d’autres, The Last of Us Part II divise les joueuses et les joueurs par son scénario, tout sauf convenu.

The Last of Us Part II propose des environments bien plus grands // Source : Sony

Est-ce que cette promotion sur le jeu est intéressante ?

Moins de 30 €, c’est un excellent prix et donc une bonne affaire. Pour cette seconde partie, Naughty Dog pousse la mise en scène dans les derniers retranchements de ce qu’un jeu vidéo peut proposer aujourd’hui. C’est simple, il n’y a pas mieux que The Last of Us II en matière de réalisation. L’écriture des personnages et la direction d’acteurs sont d’une justesse incroyable. Le temps de la Uncanny Valley semble bien loin. La frontière entre le cinéma et le jeu vidéo s’amenuise clairement. Malgré tout, le réalisme et la cruauté de certaines scènes peuvent parfois faire dans la surenchère, mais ne gâche en rien l’histoire.

Enfin, graphiquement, les jeux d’ombre et de lumière sont magnifiques et contribuent à l’immersion. Les décors sont crédibles et l’impression d’arpenter un monde en ruine est bien présente. Les quelques nouveautés de gameplay, comme l’esquive, sont appréciables et permettent à l’action d’être moins rigide. Le jeu aurait peut-être mérité d’être moins long, notamment dans son dernier tiers. Mais l’expérience vaut clairement le voyage.

Pour aller plus loin avec The Last of Us Part II

👉 N’hésitez pas à lire notre test de The Last of Us Part II qui nous a bouleversés

👉 Découvrez les clins d’œil de l’épisode 6 à la Part II

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.