La saison Dans le Monde Quantique de Marvel Snap est lancée ce 7 février 2023 ! Nouvelles cartes, nouveaux lieux, nouveau passe de saison et nouvelles stratégies : voici toutes les informations à connaître avant de repartir à la conquête des rangs du jeu de cartes.

Ce 7 février 2023 marque le lancement de la nouvelle saison de Marvel Snap. Zabu et la Terre Sauvage laissent leur place à la saison Dans le Monde Quantique, en raccord avec la sortie d’Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui arrive en salle la semaine prochaine. Joueurs et joueuses perdent trois rangs au classement, comme c’est l’usage chaque nouvelle saison.

Le Season Pass Dans le Monde Quantique

La carte star de cette saison est M.O.D.O.K., 5 d’énergie et 8 de puissance, qui, une fois révélée, défausse toutes les cartes de votre main. Les jeux basés sur la défausse de cartes devraient donc abonder, profitant ainsi de la récente amélioration de Wolverine, et du puissant effet de Hela.

M.O.D.O.K. dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Rien de mieux qu’un Cosmo alors, pour contrer les effets révélés des stratégies défausse… laissant ainsi le champ libre aux decks aux effets continus, qui eux n’y sont pas sensibles.

Les nouvelles cartes dans Marvel Snap

À côté de cette carte, disponible dès maintenant en passant Premium (pour une douzaine d’euros), ou plus tard quand elle intégrera les cartes du pool 5 à la prochaine saison, trois autres cartes arrivent progressivement dans le jeu (également en pool 5, donc difficiles à obtenir) :

Ghost (14 février) : en effet continu, vos cartes sont toujours révélées en dernier (leurs effets révélés se produisent donc en dernier).

Ghost dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Stature (21 février) : son coût est de 1 si votre adversaire a défaussé une carte de sa main au cours de la partie.

Stature dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Kang le Conquérant (28 février) : en effet révélé, observez les cartes jouées par votre adversaire et recommencez votre tour ensuite (sans Kang).

Kang le Conquérant dans Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Enfin, Zabu, star de la saison précédente, a lui aussi intégré les cartes du pool 5 aujourd’hui même.

4 nouveaux emplacements font leur apparition dans Marvel Snap

De nouveaux emplacements vont également arriver dans le jeu au fur et à mesure.

Les nouveaux emplacements de Marvel Snap. // Source : Marvel Snap

Camp Lehigh : ajoute une carte aléatoire de coût initial 3 à la main de chaque joueur.

: ajoute une carte aléatoire de coût initial 3 à la main de chaque joueur. Tunnel quantique : quand vous jouez une carte ici, l’échange avec une autre carte de votre deck.

: quand vous jouez une carte ici, l’échange avec une autre carte de votre deck. Monde quantique : quand vous jouez une carte ici, sa puissance de base est ajustée à 2.

: quand vous jouez une carte ici, sa puissance de base est ajustée à 2. Ligne temporelle sacrée : le premier joueur qui remplit cet emplacement obtient une copie de sa main de départ.

Enfin, même si rien n’est encore confirmé, des rumeurs insistantes laissent entendre un ajustement très prochain des cartes Silver Surfer et Zabu (qui dominent l’environnement actuel).

