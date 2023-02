[Deal du Jour] Vous n’avez plus accès au compte Netflix de vos amis ? Le service de SVOD est offert pendant 6 mois avec la fibre d’Orange. C’est donc le bon moment pour passer à la fibre, grâce à cette nouvelle offre d’Orange. Deux des trois abonnements Livebox Fibre sont accompagnés de six mois d’abonnement gratuits à la plateforme de SVOD Netflix. Une offre qui tombe à point nommé depuis l’annonce de la fin des comptes partagés sur Netflix.

C’est quoi, cette offre d’Orange avec Netflix inclus ?

Les abonnements Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre sont proposés respectivement au prix de 31,99 € et 36,99 € par mois, avec un engagement de 12 mois. Passé les 12 premiers mois, les abonnements reviennent à leur prix habituel de 49,99 € et 54,99 € par mois. Vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement si vous le souhaitez.

Orange offre sur simple demande, six mois d’abonnement au service de SVOD Netflix. Le forfait Netflix Standard concerné dans cette offre propose un accès simultané sur deux écrans à la fois, en haute définition. Passé ces six mois, l’abonnement passe à 13,49 € par mois, mais vous aurez la possibilité de résilier. Cette offre est disponible jusqu’au 5 avril 2023.

Que propose cette offre Livebox Fibre d’Orange ?

L’offre d’Orange vous propose six mois gratuits à Netflix, via les abonnements Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre. Le premier offre une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 600 Mo en envoi, avec la Livebox 5 et le Répéteur Wifi 6. Le second abonnement offre une connexion fibre optique jusqu’à 2 Go en réception et 800 Mo en envoi, avec la Livebox 6 et son Wi-Fi intelligent. Ces deux forfaits sont accompagnés du décodeur Ultra HD 4K, sur demande. Les frais d’activation du décodeur s’élèvent à 40 €.

Les forfaits Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre incluent un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi 6 sur demande, pour 10 € de plus. Enfin, si vous y souscrivez, une ligne téléphonique sera ouverte, avec appels illimités vers les fixes en France métropolitaine et DOM et dans plus de 110 pays.

Les forfaits Up et Max sont compatibles avec l’offre Netflix // Source : Orange

C’est quoi, cet abonnement Netflix compris dans les forfaits fibre Orange ?

Comme prévu, Netflix va prochainement empêcher le partage des comptes. Trois critères seront utilisés par le service de streaming pour contrôler votre utilisation de la plateforme : votre adresse IP, l’identifiant de votre appareil et l’activité du compte. Pas de problème si l’appareil (tablette, téléviseur ou ordinateur) se connecte depuis le réseau Wi-Fi du domicile associé au compte Netflix. En revanche, si vous vous connectez depuis un autre lieu, vous n’aurez tout simplement plus accès au service de SVOD.

Si vous êtes concernés par cette restriction, les six mois offerts sont une bonne occasion de continuer à garder l’accès à Netflix. Entre les séries en cours et celles qui arrivent en 2023 et les nombreux films qui viennent grossir le catalogue régulièrement, la plateforme de streaming reste encore une des plus intéressantes en matière de contenu. Si vous attendez l’adaptation de One Piece avec impatience, ou avez une liste à regarder riche en potentiels chefs-d’œuvre, alors cette offre d’Orange est bienvenue.

Pour aller plus loin avec les offres internet du moment

👉 On sait comment Netflix va empêcher le partage de comptes

👉 Découvrez les nouveaux films et séries à voir sur Netflix en février 2023

👉 Consultez notre comparateur d’offres internet

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Découvrez-le avec notre comparateur

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.