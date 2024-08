Lecture Zen Résumer l'article

Netflix a diffusé la première saison de la série live action One Piece. Casting, histoire, épisodes… Voilà ce qu’il y a à savoir de l’adaptation de l’un des mangas les plus célèbres au monde.

C’est quoi, One Piece ?

One Piece est un manga scénarisé et dessiné par Eiichirō Oda. C’est une bande dessinée fleuve et très populaire : 106 volumes ont déjà été publiés depuis 1997 (2000 en France). Il raconte les aventures de Luffy, un jeune homme qui a acquis des pouvoirs spéciaux, mais qui le condamnent à se noyer s’il va dans l’eau. Embêtant, lorsque l’on rêve d’être le « seigneur des pirates ».

Le rêve de Luffy est de succéder à Gold Roger, une légende parmi les flibustiers. Mais si Luffy ne peut plus nager, il est devenu un redoutable combattant : son corps est devenu en outre élastique, ce qui lui permet d’inventer des attaques redoutables. Au fil des aventures, il va se constituer un équipage, dont Zoro Roronoa, Nami, Sanji et Usopp, pour les plus connus.

Quelques tomes parus en France. // Source : Glénat

Mais One Piece, c’est aussi le surnom donné au trésor amassé par Gold Roger au fil de ses aventures. Cette fortune se trouverait au bout d’une route maritime périlleuse, qui fait le tour de la Terre. Son nom ? Grand Line. La nature de ce butin est encore très floue, malgré les dizaines de tomes déjà parus. Et c’est évidemment une obsession pour Luffy et son équipage.

One Piece est un manga de type shōnen, qui s’adresse plutôt aux ados. Il est le plus vendu de tous les temps — plus de 516 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde. Il a engendré de nombreux produits dérivés et œuvres périphériques, dont des dizaines de jeux vidéo, une série (plus de 1 000 épisodes) et des films d’animation (15 films) et des romans.

Et maintenant, il y a une série en prises de vues réelles.

Quelle est la date de sortie de One Piece ?

La série en live action est arrivée sur Netflix le 31 août 2023. La saison 2 est attendue dans le courant de l’année 2025.

Que raconte le live action de One Piece ?

La première saison revient naturellement sur la genèse de l’équipage du Chapeau de Paille, avec les inévitables origin stories des principaux membres — Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. C’est l’occasion de croiser l’entourage de chaque personnage, leur motivation et de quelle manière chacun finit par embarquer sur le navire.

Les débuts du manga racontent la jeunesse de Luffy, sa relation avec Shanks le Roux (qui est un autre pirate plus âgé et fait office de mentor et de modèle — c’est d’ailleurs lui qui donne le chapeau de paille à Luffy) et de quelle manière il a été exposé au fruit du démon, qui va lui donner ses pouvoirs. C’est aussi lors du premier tome que Luffy rencontre Zoro et Nami.

L’épisode 1 est intitulé Romance Dawn (À l’aube d’une grande aventure). C’est aussi le nom qui est donné au premier chapitre et au premier tome du manga. Ce nom a été employé pour des one shots d’Eiichirō Oda. L’ensemble du premier arc du manga One Piece est appelé la saga « East Blue » — un nom qui apparaît dans le huitième et dernier épisode.

Où s’arrête la série One Piece sur Netflix ?

La première saison parvient à couvrir tout le premier arc, qui compte onze tomes, soit une centaine de chapitres — jusqu’aux chapitres 95 et 96 précisément. À titre de comparaison, le dessin animé a mobilisé 52 épisodes pour couvrir tout cet arc. Ceci étant, la série live fait l’objet d’une adaptation importante, qui permet d’être plus synthétique.

Concrètement, cela signifie écarter des personnages hautement secondaires et réorganiser la manière dont certaines origin stories sont racontées, comme certaines intrigues. Par ailleurs, des personnages et leurs liens avec les héros sont introduits beaucoup plus tôt en comparaison du manga. Enfin, quelques protagonistes ont reçu un développement accru.

On peut citer Monkey D. Garp (le vice-amiral de la marine) dans le premier cas et Kobby (un cadet de la marine) dans le second. Cela dit, cela n’est guère perturbant, puisque l’on trouve l’essentiel des mini-arcs de la saga « East Blue » : Morgan, Baggy le clown, Klahadoll, Mihawk ou bien Arlong. Si des différences sont là, elles ne sont pas un obstacle.

Comment et où regarder One Piece en France ?

La saison 1 du live action est disponible en intégralité sur Netflix.

Quels personnages et quel casting ?

Emily Rudd, Mackenyu, Inaki Godoy… : l’équipage du Chapeau de Paille

La distribution pour les personnages principaux a été dévoilée en novembre 2021.

Iñaki Godoy : Luffy ;

Mackenyu : Zoro ;

Emily Rudd : Nami ;

Jacob Romero Gibson : Usopp ;

Taz Skylar : Sanji.

Luffy sera joué par Iñaki Godoy. // Source : Capture d’écran

Morgan Davies, Vincent Regan, Jeff Ward… : les autres pirates et la Marine

Peter Gadiot : Shanks le Roux ;

Morgan Davies : Kobby ;

Jeff Ward : Baggy le Clown ;

Vincent Regan : Monkey D. Garp ;

Aidan Scott : Hermep ;

Craig Fairbrass : Zeff ;

Alexander Maniatis : Klahadoll / Kuro ;

Steven John Ward : Dracule Mihawk ;

Celeste Loots : Kaya ;

Langley Kirkwood : Morgan ;

McKinley Belcher III : Arlong ;

Michael Dorman : Gol D. Roger.

Depuis quand ce projet est-il dans les cartons ?

C’est en 2017 que l’on a appris le chantier d’une série live action sur One Piece, à l’occasion des vingt ans du manga. C’est ce que rappelait un message partagé trois ans plus tard, sur un compte officiel géré par Netflix, sur Twitter. Entretemps, le géant de la SVOD, justement, s’est greffé au projet, selon un message paru en janvier 2020.

Le casting a été dévoilé en novembre 2021 et le tournage s’est déroulé sur les huit premiers mois de l’année, jusqu’en août, notamment en Afrique du Sud. Le pilotage de la série est assuré par Steve Maeda et Matt Owens, en tant que showrunners. De son côté, Eiichirō Oda participe à la production exécutive et agit également comme consultant sur le scénario de la série.

Combien d’épisodes pour One Piece ?

8 épisodes composent la saison 1 de One Piece sur Netflix.

Quand la saison 2 de One Piece sortira-t-elle sur Netflix ?

On ne connaît pas encore la date de sortie de la prochaine saison de One Piece, mais une chose est certaine : une saison 2 est en préparation ! La nouvelle a été officialisée dans une vidéo publiée sur YouTube le 14 septembre 2023. Dans le meilleur des cas, on peut miser sur une diffusion dans le courant de l’année 2025. C’est évidemment une date encore spéculative aujourd’hui.

Durant la saison 2 de One Piece, on pourrait assister à l’arrivée de Chopper dans l’équipage, mais aussi à l’ouverture de l’arc narratif suivant, avec des personnages comme l’organisation criminelle Baroque Works, menée par Crocodile, les médecins de Drum Island et surtout, l’antagoniste Smoker. Il y a des indices évidents en ce sens.

