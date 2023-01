[Deal du jour] Pour les soldes d’hiver, Amazon propose des réductions sur de nombreux films et séries, en DVD et Blu-ray. Si vous souhaitez posséder vos œuvres préférées, ou si vous ne voulez simplement pas souscrire à une offre de SVOD pour les regarder, voici une sélection de titres qui valent le coup.

C’est quoi, ces promotions Blu-ray et DVD pour les soldes ?

Dans le cadre des soldes d’hiver, Amazon propose jusqu’à -50 % sur de nombreux Blu-ray et DVD de films et séries.

Quels films acheter ?

Le coffret The Batman + Joker

The Batman de Matt Reeves revisite (encore une fois) l’histoire du chevalier noir. Cette fois-ci, le film ne s’embarrasse pas à refaire une énième origin story, mais rentre directement dans le vif du sujet et nous raconte les premiers pas d’un jeune Batman. Le film reprend les codes du film noir pour l’adapter à un plus large public. Un des meilleurs films de DC et pour les plus jeunes spectateurs, une excellente initiation au thriller et à ses codes.

Catwoman et Batman dans le film de Matt Reeves. // Source : Warner

Joker est un film de Todd Phillips qui revisite, lui aussi, une figure emblématique de l’univers Batman : le Joker. L’ennemi intime de Batman est ici revu sous un prisme plus réaliste, mais aussi plus social. Le film est une adaptation plus ou moins libre de The Killing Joke, l’un des meilleurs comics sur Batman. Retrouvez-le en Blu-ray dans un coffret avec The Batman au prix de 15 €, et en DVD au prix de 10 €.

Retrouvez The Batman accompagné de Joker en format DVD :

mais aussi en format Blu-Ray :

Coffret Voyage dans l’Espace : Interstellar + Gravity + 2001, L’Odyssée de l’Espace

Comme son nom l’indique, ce coffret réunit trois excellents films qui se déroulent dans l’espace. Interstellar de Christopher Nolan est l’un des meilleurs films de science-fiction de ses dernières années. Œuvre culte chez les amateurs de trous noirs et de dilatation du temps, elle est aussi un récit bouleversant sur la famille.

Gravity est un film d’Alfonso Cuarón qui suit deux survivants d’une mission spatiale dans leur tentative périlleuse de retourner sur Terre. Il y est question de Station Spatiale Internationale, de vide intersidéral et de débris cosmiques. Une expérience ultra-immersive pour un film techniquement saisissant.

Enfin, le dernier des films proposés dans ce coffret n’est autre que 2001, L’Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick. Un film qui parle des origines de l’Homme, des mystères de l’univers, de robots tueurs, de la vie extraterrestre et de Dieu. Un chef-d’œuvre intemporel sans lequel tout un pan de la science-fiction moderne n’existerait pas.

Les couloirs du Discovery One, le vaisseau dans 2001 L’Odyssée de l’Espace // Source : MGM

Retrouvez ces trois films dans un coffret Blu-ray au prix de 9,99 €, ou en DVD au prix de 7,50 €.

Coffret DVD :

Coffret Blu-Ray :

Le Sommet des Dieux + La Tortue Rouge

Le Sommet des Dieux est un film d’animation français réalisé par Patrick Imbert. Il s’agit d’une adaptation du manga de Jiro Taniguchi. Le film nous raconte l’histoire du journaliste Fukamachi Makoto, qui part sur les traces d’une expédition qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Le film a obtenu le César 2022 du meilleur film d’animation, dans une cérémonie plutôt indifférente au genre de l’animation. Heureusement, le réalisateur Guillermo Del Toro, récemment oscarisé pour son Pinocchio, nous rappel que « l’animation, c’est du cinéma, ce n’est pas qu’un genre pour les enfants ».

La tortue Rouge est un film d’animation réalisé par Michael Dudok de Wit et produit par le Studio Ghibli. Ce petit bijou d’animation est une ode à la beauté des océans, à la nature et à la faune. Le film est dépourvu de dialogue et seule la musique accompagne les errances d’un homme, piégé sur une île déserte après le naufrage de son bateau. Une tortue rouge sera sa seule compagne. L’avant-dernier film du Studio Ghibli est une merveille d’animation et une réflexion personnelle sur les grandes étapes de la vie d’un être humain.

Les magnifique décors de La Tortue Rouge // Source : Amazon

Les deux films sont proposés dans un coffret Blu-ray au prix de 10 €, et en DVD au prix de 7,50 €.

Le coffret en format DVD :

Le coffret en format Blu-Ray :

Sonic, Le Film 1 & 2

Il s’agit de l’adaptation cinématographique du personnage de Sonic, tirée de la série de jeux vidéo du même nom éditée par Sega. Les films sont réalisés par Jeff Fowler et mélange animation et prise de vues réelles. Sans être des indispensables du cinéma, ces adaptations sont agréables à regarder, si vous êtes des joueurs de la saga. Pour les enfants, le divertissement est clairement au rendez-vous.

Sonic, le film // Source : Paramount Pictures

Le coffret Blu-ray qui réunit les deux films est au prix de 16,35 €, et en DVD au prix de 13,06 €.

Sonic Le Film 1 & 2 en Format DVD :

Sonic Le Film 1 & 2 en Format Blu-Ray :

Quelles séries acheter ?

Intégrale Game of Thrones

Game of Thrones est l’adaptation par la chaîne HBO des romans de George R. R. Martin. La série s’étale sur huit saisons et l’intrigue se situe sur les continents fictifs de Westeros et Essos, alors qu’un hiver sans précédent approche, et avec, d’énigmatiques créatures venues des confins du Nord. En parallèle, la bataille pour le Trône de Fer, symbole du pouvoir, fait rage. Game of Thrones est une très grande série qui a su redéfinir le genre de la fantasy.

Tyrion, l’un des personnages principaux de Game of Thrones. // Source : HBO

Depuis sa disparition du catalogue d’OCS, et avant son arrivée dans le « Pass Warner » d’Amazon Prime, retrouvez l’intégralité de Game of Thrones en Blu-ray au prix de 59,99 € et en DVD au prix de 49,99 €.

L’intégrale en DVD :

L’intégrale en Blu-Ray :

Rick and Morty, Saisons 1 à 5

Rick and Morty est une série d’animation pour adultes créée par Justin Roiland et Dan Harmon. Elle raconte les aventures de Rick Sanchez, un scientifique cynique, et de son petit-fils, Morty, fragile et influençable. Parodie débridée du duo de Retour vers le Futur, ils partagent leur temps entre leur quotidien sur Terre et leurs mésaventures interdimensionnelles. La série, rapidement entrée dans la pop culture, est à mi-chemin entre Futurama et South Park et est écrite par des scénaristes totalement en roue libre, pour un résultat aussi acerbe qu’hilarant.

La saison 6 de Rick and Morty vient juste de se terminer // Source : adult swim

Les cinq premières saisons sont disponibles dans un coffret Blu-ray au prix de 34,99 €, en dans un coffret DVD au prix de 24,99 €

Retrouvez les saisons 1 à 5 de Rick and Morty en format DVD :

Retrouvez les saisons 1 à 5 de Rick and Morty en format Blu-Ray :

Planète Terre

Planète Terre est une série documentaire en onze épisodes produite par la BBC. Chaque épisode illustre, avec des images à couper le souffle, la diversité et la richesse de la faune et de la flore de la Terre. Une thématique par épisode nous présente une facette de la planète. Ainsi, au fil de la série, le spectateur découvre un portrait extraordinaire des jungles, déserts, montagnes et forêts qui constituent la beauté de notre monde.

❤ // Source : BBC

Une série importante et essentielle, à montrer aux plus jeunes. L’intégrale des onze épisodes est dans un coffret Blu-ray au prix de 18,68 €, et en DVD au prix de 14,02 €.

La série documentaire en DVD :

La série documentaire en Blu-Ray :

