Voici le programme des films de science-fiction annoncés pour l’année 2023.

L’année 2022 nous aura offert d’intéressantes propositions au cinéma, de bonnes surprises et quelques bijoux : Avatar 2, Everything Everywhere All At Once, Vesper Chronicles, pour ne citer que quelques événements cinématographiques. On ne peut qu’espérer un bon cru aussi en 2023 : et le programme est alléchant.

Ce guide n’inclut pas les films super-héroïques Marvel : vous pouvez retrouver le programme dans notre article dédié.

JUNG_E (janvier)

Netflix proposera, le 20 janvier, le film de SF sud-coréen JUNG_E nous plongeant dans un futur post-apocalyptique. L’héroïne va tenter de mettre fin à la guerre civile en clonant le cerveau de sa mère, une « combattante héroïque ».

65 : La Terre d’Avant (mars)

Un vaisseau spatial s’écrase sur une étrange planète… qui n’est autre que la Terre d’il y a 65 millions d’années. Le pilote, Mills (Adam Driver), ainsi que la petite Koa (Ariana Greenbalt), sont les deux seules personnes à avoir survécu… mais l’aventure ne fait que commencer. On pourrait avoir peur d’un nanar, mais il s’agit d’un film de Sam Raimi, avec Adam Driver, et la bande-annonce est cool : franchement, on l’attend.

En salles le 15 mars 2023.

Transformers : Rise of the Beast (juin)

Pour les fans de la saga Transformers, Rise of the Beasts est la suite de Bumblebee (sorti en 2018). L’action se déroulera durant les années 1990 et nous emmènera tout autour du monde.

En salles le 9 juin 2023.

True Love (octobre)

On ne sait pas grand-chose du film de SF True Love, mis à part que l’équipe travaillant sur le projet fait du bon boulot. Le long-métrage est réalisé et écrit par Gareth Edwards, à qui l’on doit Rogue One. Le directeur de la photographie, Greig Fraser, a travaillé aussi sur Rogue One, ainsi que Dune et The Batman. Au casting, Gemma Chan et John David Washington.

En salles en octobre 2023.

Dune : Partie 2 (novembre)

Il s’agit d’un événement cinématographique très attendu en 2023 : la deuxième partie du Dune de Denis Villeneuve est prévue pour novembre 2023. Timothée Chalamet sera à nouveau de la partie, aux côtés de Zendaya. Cette suite adapte la seconde moitié du premier tome de Dune, l’ouvrage SF culte de Frank Herbert.

En salles le 3 novembre 2023.

Dune Part II // Source : Warner/Legendary

Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur (novembre)

Les films adaptés de Hunger Games sont inégaux, mais la saga est tout de même dans le haut du panier des dystopies young adult. Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur est un préquel, bien avant que l’héroïne Katniss n’entre en scène. Ce sera adapté du roman du même nom de Suzanne Collins. On sera curieux de voir le résultat.

En salles le 17 novembre 2023.

The Morthership (courant 2023)

Halle Berry est la star de ce film de SF attendu sur Netflix dans le courant de l’année. Le mari de Sara Morse disparaît mystérieusement de leur ferme et un an plus tard, elle découvre un étrange objet dans la maison. Avec ses enfants, elle se lance dans une aventure pour comprendre ce qu’il se passe.

The Mothership, avec Halle Berry. // Source : Netflix

The Pod Generation (courant 2023)

The Pod Generation est une comédie romantique de SF écrite et réalisée par la française Sophie Barthes, avec au casting Emilia Clarke et Chiwetel Ejiofor. Le film se situe dans un futur proche où l’IA est monnaie courante (et la nature, un peu oubliée). Rachel, grâce à son travail, peut tester un outil développé par un géant de la tech, Pegasus, qui permet aux couples de porter un enfant de manière équitable via des utérus artificiels détachables appelés pods. Son compagnon, Alvy, un botaniste, est dubitatif, mais accepte l’expérience. La parentalité du futur ?

The Pod Generation (film de SF prévu pour 2023)

Rebel Moon (courant 2023, ou 2024)

Le nouveau film de Zack Snyder est attendu sur Netflix vers la fin de l’année 2023 (peut-être 2024 en cas de retards dans la production). Le synopsis officiel évoque une colonie pacifique aux confins de la galaxie, soudain menacée par les armées du tyrannique Balisarius. La colonie mobilise « une jeune femme au passé mystérieux » pour rassembler des guerriers et guerrières sur différentes planètes.

Ce film a été en développement pendant 15 ans et, anecdote étonnante, Zack Snyder l’avait originellement proposé à Lucasfilm comme spin-off du Retour du Jedi dans la franchise Star Wars.