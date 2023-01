Alors que Elden Ring fêtera bientôt son année d’existence, un mod transforme la manière dont fonctionne l’équipement. Parfait pour relancer l’aventure.

Le premier anniversaire d’Elden Ring approche. Et, en un an, nous sommes nombreux à avoir dédié des dizaines d’heures à cette aventure grandiose, plébiscitée et applaudie comme il se doit. Vous pensez avoir fait le tour du sujet ? Ce mod, repéré par PCGamesN le 8 janvier, pourrait vous taper dans l’œil. Son but est simple : repenser la manière dont est géré l’équipement pour rapprocher l’expérience d’un Diablo.

Le mod, créé par CornflakeRush transforme Elden Ring en une course au butin. Concrètement, les ennemis sont plus susceptibles de lâcher des armes et des armures pour améliorer l’efficacité de son personnage. C’est un changement total de paradigme : dans le jeu classique, il est plutôt recommandé de trouver une arme et de ne plus jamais la quitter. Le projet de CornflakeRush, disponible sur le portail Nexus Mods (version PC uniquement), est actuellement en bêta et a besoin d’un maximum de retours pour être amélioré.

Elden Ring // Source : FromSoftware

Quand Elden Ring devient Diablo

Voir Elden Ring comme un Diablo change vraiment la donne dans l’approche. La philosophie des RPG d’action de Blizzard Entertainment est d’encourager l’expérimentation, avec une vraie montée en progression de l’équipement. Dans Elden Ring, une fois qu’on a trouvé son meilleur build, on s’y tient et on part en quête des ressources pour l’améliorer. De la même manière, dans Elden Ring, affronter les ennemis de base finit par être inutile. Avec ce mod, l’attrait du loot donne envie de se battre, même contre les monstres qui rapportent peu de points d’expérience.

CornflakeRush semble avoir fait les choses bien, par exemple en ajoutant un élément de rareté aux armes (comme dans Diablo). Il y a huit niveaux différents (de ‘Commun’ à ‘Tueur de dieu’) : plus la pièce de l’arsenal est rare, plus elle fait de dégâts et aura des effets puissants. Il y a par exemple des armes vampiriques, lesquelles restaurent une partie de la santé quand on frappe — le genre de pouvoir qu’on adore, tant il peut vraiment faciliter la vie, qui plus est dans un jeu où la difficulté est grande.

Les différentes armes sont par ailleurs pourvues d’une Cendre de guerre aléatoire, une capacité spéciale qui peut s’avérer particulièrement puissante. Là encore, l’idée derrière ce mod est de pousser les joueuses et les joueurs à multiplier les affrontements pour augmenter leurs chances d’être bien équipés. C’est une excellente excuse pour relancer Elden Ring et y jouer différemment, surtout pour patienter jusqu’à la sortie de Diablo IV (programmée pour le 6 juin 2023).