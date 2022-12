La dernière bande-annonce du film Super Mario inspire les fans. En témoigne cette adaptation des séquences avec les graphismes de la Nintendo 64.

Super Mario Bros. le film sera l’un des événements cinématographiques de l’année 2023. En partenariat avec Nintendo, le studio Illumination Entertainment semble avoir parfaitement retranscrit l’univers du plombier moustachu. Les premières images montrées, sublimes, donnent envie de se ruer dans une salle. En attendant, elles inspirent certains fans, qui désirent s’approprier l’adaptation en rendant hommage à l’histoire de Nintendo (ou en supprimant la performance vocale de Chris Pratt).

C’est par exemple le cas de King Bob Gaming, rapporte Eurogamer dans un article publié le 20 décembre. Ce YouTuber s’est amusé à recréer l’intégralité de la dernière bande-annonce, mais avec des assets de Super Mario 64 — jeu culte de la Nintendo 64 et première aventure en 3D du héros. Le résultat est forcément beaucoup trop chou pour ne pas être partagé.

À quoi ressemble le film Mario avec les graphismes de la Nintendo 64 ?

Attention, le rendu proposé par King Bob Gaming est à des années-lumière de la qualité visuelle de Super Mario Bros. le film. Tout est plus fauché et grossier (regardez la tête de Bowser, qui fait vraiment pitié), mais c’est 100 % voulu. Les différences appuient un peu plus la réussite esthétique du long métrage réalisé par Illumination Entertainment, qui fait vraiment espérer un futur — très lointain — où les consoles de Nintendo seront capables d’offrir des graphismes flamboyants. Pour l’heure, on en est loin.

Original Nintendo 64

Sortie en 1996 au Japon, la Nintendo 64 reste une console culte. À l’époque, il était difficile de faire mieux, sachant qu’elle a aidé à populariser les jeux vidéo en 3D. King Bob Gaming lui fait véritablement honneur avec cette bande-annonce qui reprend l’originale à la scène près. Le travail abattu est colossal, avec une reproduction à la fois authentique et fidèle.

Original Nintendo 64

Peut-être que King Bob Gaming s’amusera à faire le film en entier. Il l’a suggéré dans les commentaires : « Devrais-je dire que si la vidéo atteint les 100 000 ‘J’aime’, alors je ferais le film en entier ? » Ce serait un sacré défi à réaliser, sachant que l’intéressé à encore de la marge : à l’heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo publiée sur YouTube le 17 décembre n’affiche que 15 000 ‘J’aime’ sur près de 240 000 vues. Avec ce taux de transformation, il faudrait que sa création emmagasine 1,6 million de vues. Soit dix fois moins que la vraie bande-annonce diffusée depuis la chaîne d’Illumination Entertainment.

Original Nintendo 64