Nintendo et le studio Illumination ont diffusé la première bande-annonce du film d’animation Super Mario. Les images sont magnifiques.

Contrairement à Sonic, Mario n’aura pas besoin d’un ravalement de façade. À l’occasion d’un nouveau Direct diffusé le 6 octobre, Nintendo a partagé la bande-annonce tant attendue du film Super Mario. Ces premières images ne sont pas que rassurantes : elles sont éblouissantes ! Deux minutes suffisent pour avoir envie de se rendre dans un cinéma le 29 mars 2023, date à laquelle le long-métrage d’animation sortira.

Intitulé Super Mario Bros. Le Film, ce projet est le fruit de la collaboration entre Nintendo, bien sûr, et Illumination Entertainment — studio appartenant à Universal Pictures à qui l’on doit les sagas Moi, moi et méchant ou encore Les Minions. On sent très vite son savoir-faire dans la bande-annonce, tant Super Mario Bros. Le Film est visuellement splendide du début à la fin. On rêve vraiment du jour où les jeux vidéo développés par Nintendo ressembleront à cela.

Et la voix de Chris Pratt sinon ?

La vidéo débute par une apparition remarquée de Bowser (Jack Black) dans un décor mêlant le feu et le glace. Le contraste est saisissant. Le méchant emblématique est modélisé à la perfection. Les reflets sur sa peau écailleuse attirent le regard et ses expressions faciales — observez son regard, presque flippant — s’avèrent très réussies. On apprécie aussi toutes les petites mimiques auxquelles ont pensé les artistes d’Illumination Entertainment : elles donnent vie à un univers familier dans lequel on a envie de se plonger.

Super Mario Bros Le Film // Source : Capture d’écran

Puis arrive Mario, plus mignon que jamais. Il débarque dans un Royaume Champignon regorgeant d’éléments et de textures. Les fans risquent de s’étonner de l’entendre prononcer de vraies répliques (et pas seulement des mamamia). On vous laissera d’ailleurs juger de la performance — très plate ? — de Chris Pratt (Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie), choix qui prête à débat depuis l’officialisation du casting. À première vue, les origines italiennes du héros sont tombées aux oubliettes, et on ne perçoit aucun accent. La version française, assurée par Pierre Tessier (doubleur de Ryan Reynolds, entre autres), est bien plus convaincante — y compris aux oreilles des Anglo-saxons.

Super Mario Bros Le Film // Source : Capture d’écran

Les plus observateurs remarqueront que la bande-annonce se termine sur une séquence avec Luigi. Le frère de Mario fait l’étalage de toutes ses émotions liées à la peur, comme c’est le cas dans la trilogie Luigi’s Mansion. Là encore, le travail abattu par Illumination Entertainment est remarquable. Il n’y a plus qu’à espérer un scénario à la hauteur de cette forme généreuse.