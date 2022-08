Another Princess Is In Our Castle est une relecture loufoque de Super Mario 64, dans laquelle le plombier de Nintendo embarque dans une aventure d’horreur.

Super Mario 64 est un jeu vidéo culte. Sorti en 1996, il n’est ni plus ni moins que la toute première aventure en 3D du célèbre plombier moustachu. Plusieurs décennies après, il continue de passionner les fans, qui rivalisent d’ingéniosité pour rendre hommage à ce maitre-étalon dans le genre 3D. C’est, par exemple, le cas de CM9_Animation, qui propose sa démo Another Princess Is In Our Castle — a repéré Nintendo Life dans un article publié le 4 août 2022.

Another Princess Is In Our Castle livre un tout autre visage des épopées de Mario : le projet prend la forme d’un jeu d’horreur dans lequel le héros doit échapper au fantôme de Peach (décédée cinq ans auparavant). « C’est une expérience d’horreur inspirée de Super Mario 64 », indique CM9_Animation. Une démo jouable est disponible à cette adresse (nous l’avons essayée et elle fonctionne sur Windows). Le créateur espère en faire un jeu complet.

Super Mario 64 en jeu d’horreur à la première personne

CM9_Animation s’est visiblement inspiré des jeux d’horreur les plus réussis de ces dernières années, avec une vue à la première personne hyper immersive (Resident Evil 7: Biohazard, Outlast…). Équipé d’une lanterne, Mario doit explorer le château emblématique du Royaume Champignon et enquêter sur les phénomènes étranges qui s’y passent. Le gameplay se veut ultra simpliste et accessible.

Dans cette relecture de Super Mario 64, le but est de collecter toutes les statuettes à l’effigie de la princesse, sans se faire pincer par l’ectoplasme qui nous court après (quand on se fait attraper, c’est game over). Pour cela, il faut souvent prendre ses jambes à son cou (attention à la jauge d’endurance) ou encore se cacher dans des coffres. Le mixage sonore est suffisamment bien travaillé pour nous aider à guetter l’ennemi, sachant que le jeu nous plonge dans une ambiance angoissante.

Another Princess Is In Our Castle. // Source : YouTube

À noter que Nintendo propose déjà sa propre adaptation du genre horreur avec la trilogie Luigi’s Mansion (où le frère de Luigi chasse des fantômes mignons). Si Another Princess Is In Our Castle vous intéresse, gardez quand même en tête que la firme nippone pourrait sévir et brandir l’argument de la violation de copyrights. Elle n’aime pas trop que ses licences soient utilisées pour développer des projets dont elle n’est pas à l’origine. Même les pages scannées d’un vieux guide officiel ne sont pas au goût de Nintendo.