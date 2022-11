Sony a présenté la liste des jeux qui seront ajoutés aux catalogues PlayStation Plus Extra et Premium en novembre. On espère que vous aimez Mickey et Final Fantasy.

Depuis plusieurs mois, Sony propose trois formules pour le PlayStation Plus. Les deux plus chères, baptisées Extra et Premium, donnent accès à des catalogues de jeux qui évoluent avec le temps. Dans un article publié le 9 novembre, la firme nippone a présenté les ajouts du mois de novembre.

À compter du 15 novembre, les abonnés pourront (re)découvrir la saga Kingdom Hearts, avec plusieurs épisodes au programme. On note aussi la présence de Skyrim, qu’on ne présente plus, ou encore de l’excellent The Division 2.

PlayStation Plus Extra et Premium en novembre // Source : Sony

Les deux formules d’abonnement au PlayStation Plus :

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Extra et Premium en novembre 2022

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition (PS4, Ps5)

Si vous n’avez jamais joué à Skyrim, c’est le moment de s’y mettre : le RPG de Bethesda s’appuie sur des heures et des heures de contenu. Culte.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (PS4, PS5)

Rainbow Six Siege est sans conteste l’une des plus belles réussites de ces dernières années pour Ubisoft, qui nous propose un jeu tactique avec des parties à la tension omniprésente. Une référence de l’eSport.

Collection Kingdom Hearts (PS4)

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Kingdom Hearts III

Kingdom Hearts: Melody of Memory

Kingdom Hearts s’en remet à un pari assez improbable : mélanger les univers de Disney et de Final Fantasy pour pondre une saga de RPG féériques. Attention, le scénario est assez compliqué à comprendre.

Tom Clancy’s The Division 2 (PS4)

The Division 2 est une excellente suite, avec un gameplay efficace, des sensations de tir inouïes, des récompenses qui motivent… Bref, encore de quoi perdre quelques heures de sa vie.

What Remains of Edith Finch (PS4)

What Remains of Edith Finch est un jeu narratif étrange. Où Edith tentera de percer les secrets de sa famille en revivant plusieurs événements tragiques.

Mais aussi :

Oddworld: Soulstorm – Enhanced Edition (PS4, PS5)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (PS4)

Chorus (PS4, PS5)

The Gardens Between (PS4, PS5)

Earth Defense Force: World Brothers (PS4)

Earth Defense Force: Iron Rain (PS4)

Onee Chanbara Origin (PS4)

Les nouveaux jeux du PlayStation Plus Premium en novembre 2022

Ratchet & Clank (PS3)

Ratchet & Clank: Locked and Loaded (PS3)

Ratchet & Clank 3 (PS3)

Ratchet: Gladiator (PS3)

Ratchet & Clank: Opération Destruction (PS3)

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.