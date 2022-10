[Deal du jour] Cdiscount propose une mini réduction sur le jeu Zombie Kidz Évolution. Édité par Scorpion Masqué, ce jeu de plateau pour toute la famille est le jeu parfait pour frissonner pour Halloween.

C’est quoi, cette réduction sur ce jeu ?

Cdiscount propose une réduction sur le jeu Zombie Kidz Évolution. Trouvable habituellement sur divers sites marchands autour de 20 €, il est en ce moment proposé au prix de 17,90 €.

C’est quoi, ce jeu de société ?

Zombie Kidz Évolution est un jeu coopératif qui prend place pendant une invasion de zombies. Les joueurs devront faire équipe afin de repousser plusieurs hordes de morts-vivants. Il faudra se frayer un chemin dans l’école pour aller fermer les quatre portails qui entourent l’établissement. Au début de chaque partie, les joueurs choisissent l’un des quatre adolescents qu’ils devront incarner tout au long de l’aventure. Ensuite, rendez-vous dans la salle des professeurs, sorte de hub central au départ duquel vous devrez avancer de salle en salle pour fermer les fameux portails.

Après chaque lancé de dés, vous effectuerez plusieurs actions. Placer un nouveau zombie dans une salle, déplacer votre personnage et tuer un zombie ou deux. Il faudra circuler le plus intelligemment possible dans l’école et, de concert avec un autre joueur, pour vous rendre à un portail et y placer un jeton Cadenas. Mais attention, à ne pas vous faire déborder par les zombies. Vous devrez être vigilant et jouer la carte de la prudence, sans oublier l’objectif.

Le plateau de Zombie Kidz Évolution // Source : Scorpion Masqué

Est-ce que cette promotion sur Zombie Kidz Évolution est intéressante ?

Même si la promotion est très modeste, cela reste une excellente occasion de mettre la main sur un jeu coopératif amusant et addictif. Zombie Kidz Évolution est un jeu évolutif. Le jeu dispose d’une jauge de progression où vous collez des petites gommettes pour gagner des enveloppes cachetées. Au fur et à mesure de vos parties, le jeu s’étoffe et gagne en profondeur et complexité avec de nouvelles règles ainsi que des nouveaux bonus et malus. À l’instar d’un jeu vidéo, vous avez aussi une liste de trophée à débloquer pour aller plus vite sur l’arbre de la progression. Gagner une partie à deux, gagner avec tous les zombies sur le plateau, etc. Le côté évolutif du jeu est pensé pour vous donner envie d’y jouer et de découvrir la suite.

Même si le plateau n’est pas très grand, il est plaisant à parcourir, notamment grâce à une patte visuelle vraiment chouette. Le design est coloré et cartoon sans être enfantin. Le matériel est de qualité et les plus jeunes n’auront aucun souci à manipuler le jeu, ni à comprendre les règles. Le jeu est, en effet, très simple à appréhender et les règles sont claires. La partie stratégie est légère, mais parfaitement adaptée pour permettre à tout le monde d’y jouer, et ce, à partir de 7 ans.

