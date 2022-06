Apple a discrètement augmenté le prix de son offre Apple Music Étudiant à 5,99 euros par mois.

Depuis son lancement en 2015, Apple Music n’a jamais augmenté ses prix. Alors que la concurrence (Spotify, Deezer, Tidal…) continue de tester de nouvelles offres pour gagner un peu plus d’argent, Apple a toujours maintenu ses abonnements à 4,99 euros par mois (étudiant), 9,99 euros par mois (individuel) et 14,99 euros par mois (familial). L’offre étudiante est d’autant plus intéressante qu’elle intègre un accès gratuit à Apple TV+, normalement facturé 4,99 euros par mois.

Comme l’ont remarqué nos confrères d’iGeneration, Apple a discrètement fait passer une première hausse de prix pour Apple Music la semaine du 20 juin. Seule l’offre étudiante est concernée, avec un passage de 4,99 euros à 5,99 euros par mois.

Apple Music fait payer les étudiants, les autres les familles

Si Spotify a augmenté le prix de sa formule étudiante dans quelques pays, elle est toujours à 4,99 euros par mois en France. Apple Music et Deezer sont les seuls services à dépasser les 5 euros symboliques pour les étudiants. En revanche, Apple Music fait partie des rares services de streaming avec une offre famille à 14,99 euros par mois, malgré un accès possible pour 6 personnes (les autres l’ont augmentée).

Étudiant Individuel Famille Apple Music (lossless inclus) Étudiant 5,99 euros par mois (avec TV+) Individuel 9,99 euros par mois Famille 14,99 euros par mois Deezer

(lossless inclus) Étudiant 5,99 euros par mois Individuel 10,99 euros par mois Famille 17,99 euros par mois Spotify

(pas de lossless) Étudiant 4,99 euros par mois Individuel 9,99 euros par mois Famille 15,99 euros par mois Tidal

(lossless en option) Étudiant 4,99 euros par mois (9,99 euros en lossless) Individuel 9,99 euros par mois (19,99 euros en lossless) Famille 14,99 euros par mois (29,99 euros en lossless) Amazon Music

(lossless inclus) Étudiant Individuel 9,99 euros par mois Famille 14,99 euros par mois

Globalement, les offres d’Apple Music restent les plus abordables, d’autant plus qu’elles intègrent le lossless et l’audio spatial. À 5,99 euros par mois, Apple met à disposition ses films et ses séries, ce qui permet de plus facilement fermer les yeux sur cette augmentation. On aurait préféré qu’Apple ne touche pas à son offre étudiante, mais ça peut sembler logique. On peut imaginer que Spotify, encore à 4,99 euros par mois, suivra assez vite.