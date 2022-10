Au troisième trimestre 2022, Netflix a réussi à attirer 2,4 millions de nouveaux abonnés. Une très bonne nouvelle pour le service de streaming qui, après plusieurs mois de baisse, rassure enfin ses investisseurs.

« Après un premier semestre difficile, nous pensons être sur la voie d’une nouvelle accélération de croissance. » En mauvaise passe depuis le début de l’année 2022 (une baisse d’abonnés pendant deux trimestres consécutifs), Netflix rassure enfin. Les résultats financiers de l’entreprise, publiés le 18 octobre, renouent avec les jolis chiffres auxquels Netflix avait habitué ses investisseurs depuis plusieurs années.

2,4 millions de personnes se sont abonnées à Netflix ces trois derniers mois, ce qui permet au service de streaming de récupérer tout ce qu’il avait perdu et d’atteindre le plus haut compte d’abonnés de son histoire. Netflix compte 223 millions d’abonnés dans le monde, alors que son précédent sommet était de 221,4 millions.

L’offre avec publicités devrait faire du bien à Netflix

En novembre, Netflix lancera dans six pays, dont la France, son forfait « Essentiel avec pub ». Pour 5,99 euros par mois, il permettra d’accéder au catalogue de Netflix contre 5 minutes de publicités par heure.

Selon les experts financiers de Netflix, cette nouvelle offre devrait avoir de faibles conséquences sur ses prochains résultats. Pourquoi ? Parce qu’elle arrivera en plein milieu du trimestre et que son déploiement sera progressif, avec une meilleure mise en avant dans les prochains mois. Malgré cela, les prévisions de Netflix pour le quatrième trimestre de l’année sont bonnes. L’entreprise pense que 4,5 millions de personnes vont s’inscrire sur sa plateforme, ce qui devrait lui permettre de s’approcher des 227,6 millions d’abonnés.

Économiquement par contre, Netflix rappelle que le quatrième trimestre est généralement celui qui lui rapporte le moins d’argent. L’entreprise se vante tout de même d’être la seule à faire du profit (1,4 milliard de dollars ce trimestre, environ 160 millions le trimestre prochain), alors qu’elle dit estimer que ses concurrents (Disney+, Amazon…) perdent de l’argent.

Dahmer plus fort que House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir

Netflix l’a bien compris, la multiplication des services concurrents est le principal frein à sa croissance. Pour rassurer, l’entreprise a publié plusieurs données comparatives. On apprend, par exemple, qu’en Angleterre et aux États-Unis, Netflix représente en moyenne 8 % du temps d’écran des téléspectateurs, ce qui est 2 fois plus que Disney+ et Prime Video.

Pour le prouver, Netflix publie une comparaison entre les recherches Google des séries les plus populaires du moment (House of the Dragon, sur HBO / Les Anneaux de Pouvoir, sur Amazon) et sa série sur Jeffrey Dahmer, le tueur en série américain. Dahmer a fait beaucoup moins parler dans la presse, mais intéresse beaucoup plus les téléspectateurs. Comment expliquer ce phénomène ? Netflix met en avant le modèle du binge-watching, alias la publication de tous les épisodes d’une série d’un seul coup. « Nous pensons que notre modèle de diffusion contribue à susciter un engagement substantiel, en particulier pour les titres les plus récents. Il permet aux téléspectateurs de se perdre dans des histoires qu’ils aiment ». Netflix précise d’ailleurs qu’il compte rester sur ce format, même si la diffusion hebdomadaire permet de garder ses abonnés plus longtemps.

Cette courbe prouve que Dahmer a beaucoup plus intéressé que les deux séries considérées comme « les plus populaires ». // Source : Netflix

Dans le futur, Netflix dit qu’il va continuer à travailler sur la production de programmes originaux et qu’il compte continuer de multiplier son nombre d’abonnés, notamment en luttant contre le partage de comptes. Est-ce assez pour convaincre les investisseurs ? En after-hours, l’action Netflix s’est envolée de 11,77 %. La fin d’une chute ?