Razer a officialisé sa console portable Edge. Elle permettra de jouer à des jeux Android et d’accéder aux services de cloud gaming.

Razer, spécialiste des accessoires gaming, va commercialiser sa propre console : la Edge, officialisée pendant sa conférence RazerCon diffusée le 15 octobre. Et force est de reconnaître qu’elle donne beaucoup plus envie que celle de Logitech. Les deux permettront d’accéder aux services de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now ou encore le Xbox Game Pass. Mais la proposition de Razer a l’air bien plus convaincante, malgré un tarif similaire (399 $).

La Razer Edge se définit comme « la console portable Android ultime ». Outre l’accès à des bibliothèques de jeux en streaming (en WiFi, mais aussi en 5G), la Edge permettra de jouer à des titres disponibles sur Android grâce à une puce Snapdragon G3x Gen 1. Pensée pour le gaming, elle garantit des hautes performances sur de très longues durées et peut par exemple gérer la 4K.

Razer Edge // Source : Razer

Écran OLED, ergonomie console : la Razer Edge a tout pour plaire

Logitech doit vraiment avoir des sueurs froides en regardant la fiche technique de la Razer Edge. Car c’est peu dire qu’elle enterre sa console G Cloud sur absolument tous les points qui comptent, au-delà du design qui fait beaucoup plus gaming — et donc sérieux.

Jugez plutôt :

Razer Edge Logitech G Cloud Écran OLED LCD Définition Full HD+ (2 400 x 1080) Full HD (1 920 x 1 080) Taux de rafraîchissement 144 Hz 60 Hz Diagonale 6,8 pouces 7 pouces Processeur Snapdragon G3x Gen 1 Snapdragon 720G Stockage 128 Go (extensible) 64 Go (extensible) Caméra frontale ✅ ❌ Autonomie NC (batterie de 5 000 mAh) 12 heures WiFi 6 ✅ ❌ 4G/5G ✅ (en option) ❌ Poids 401 grammes 463 grammes Prix À partir de 399,99 $ 459,99 $ (399,99 en précommande)

Hormis sur le critère de la taille d’écran (6,8 contre 7 pouces), la Razer Edge fait absolument tout mieux que la Logitech G Cloud. Elle se permet même quelques fonctionnalités atypiques. On pense à la présence d’une caméra, qui permettra de se filmer quand on streame sur Twitch ou de lancer un appel en visioconférence.

À noter que les manettes sont détachables. Razer fait ici confiance à un accessoire qu’il commercialise déjà pour les smartphones : la manette Kishi, ici fournie en version V2 Pro avec retour haptique pour une immersion accrue. Cette spécificité rapproche un peu plus la Edge d’une Nintendo Switch.

La Razer Edge sera lancée au début de l’année prochaine, pour le moment uniquement aux États-Unis (moyennant un acompte de 5 $). La déclinaison 5G, argument phare pour une console cloud gaming, n’arrivera qu’après. Au regard des nombreuses qualités de cette console, on espère que Razer pensera à l’Europe et à la France.