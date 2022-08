Une fuite en provenance d’une source crédible permet de découvrir le design de la console de Logitech dédiée au cloud gaming. Il y a des choix intéressants.

Début août 2022, Logitech a surpris tout le monde en officialisant l’arrivée, en fin d’année, d’une console portable exclusivement pensée pour le cloud gaming. Le constructeur n’avait rien montré de cette plateforme, qui est le fruit d’un rapprochement avec le géant chinois Tencent. Grâce à un tweet du leaker réputé Evan Blass, partagé le 30 août, on peut découvrir le design de cette console aux caractéristiques inconnues.

Cette console de Logitech arbore un design plus « jouet » que gaming, dans le sillage d’une Switch Lite de Nintendo — une manière d’attirer sans doute un peu plus le grand public. La couleur blanche l’atteste, ainsi que les formes très simplistes. Les photos semblent indiquer un objet aux mensurations plus modestes que l’immense Steam Deck de Valve.

Console de Logitech pour le cloud gaming. // Source : Twitter Evan Blass

Que nous apprend le design de la console de Logitech ?

Logitech a fait quelques choix intéressants en matière d’ergonomie, au-delà de la taille qui se rapprocherait davantage de celle d’une Switch OLED.

On peut noter :

Les sticks asymétriques, chers à l’écosystème Xbox (et Nintendo) ;

La présence d’un léger grip — des petites rainures — sur les deux boutons de la tranche et les gâchettes (pour mieux accrocher l’index) ;

La présence de deux petites poignées sur la partie inférieure, lesquelles devraient épouser les paumes (là encore, il y a un grip).

En revanche, les grosses bordures autour de l’écran ne sont pas très élégantes. Autre détail : il ne parait pas y avoir de compartiment pour accueillir une carte SIM, ce qui suggère que la console se contentera du Wi-Fi pour la partie connectivité. Ce serait un gros oubli.

Console de Logitech pour le cloud gaming. // Source : Twitter Evan Blass

Les images montrent enfin des éléments de l’interface. Comme attendu, la console de Logitech permettra d’accéder aux services de Microsoft (Xbox Game Pass) et de Nvidia (GeForce Now). On découvre aussi les logos d’autres applications liées à l’écosystème de Google (YouTube, Chrome…), que l’on pourra télécharger depuis le Play Store. Les plus observateurs remarqueront l’absence de Stadia, qui n’était déjà pas mentionné dans le communiqué initial.