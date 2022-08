Pour les addicts de Wordle, choisir le mot par lequel commencer est une vraie question de stratégie. WordleBot vient de proposer une nouvelle façon de faire son ouverture.

Le phénomène Wordle a débuté en janvier 2022, mais des mois après, il est toujours bien vivant. Des dizaines et des dizaines de variantes et de jeux fonctionnant sur le même concept ont depuis été créées, et tous les jours, des joueurs s’échangent encore leurs scores. Et c’est assez logique : les règles du jeu sont simples, il n’est pas si facile que ça de gagner, il rend facilement accro, et surtout, il est gratuit : que demander de plus ?

L’engouement est toujours tellement présent que le New York Times, qui a racheté le jeu quelques semaines après le début de sa popularité, a depuis développé un outil (payant) pour aider les joueurs à améliorer leurs parties : WordleBot. Et ce dernier vient de faire une annonce, le 17 aout 2022, de la plus haute importance : le meilleur mot à choisir pour commencer ses parties de Wordle ne serait plus le même.

Pour aller plus loin Jouer à Wordle dans une feuille Excel, c’est possible

Wordle est un jeu qui rend accro // Source : twitter/dancow

Avec quel mot faut-il commencer à jouer ?

Tous les accros de Wordle le savent : le premier mot qu’on joue est d’une importance capitale, étant donné qu’il n’y a que 6 essais pour trouver la réponse. Le premier mot joué doit donc être stratégique, avec autant de voyelles que possible, et comprenant les lettres les plus utilisées de la langue anglaise.

Numerama avait déjà consacré un article à ce fameux premier mot : en février, un chercheur de l’université anglaise UCL s’était amusé à calculer le meilleur terme pour commencer les parties. À force de calcul, il était déterminé qu’il s’agissait de … soare, un terme de vieil anglais pour désigner un jeune faucon.

WordleBot, qui fonctionne depuis avril, suggère depuis le 17 août un autre mot pour commencer ses parties : slate (une ardoise). Jusqu’à présent, le bot recommandait d’utiliser crane (une grue, l’animal aussi bien que l’engin de chantier).

Voilà, il ne vous reste désormais plus qu’à profiter de ce savoir pour gagner beaucoup plus facilement toutes vos parties de Wordle (on espère).