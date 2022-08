[Deal du jour] La Fnac propose une sélection de plus d’une centaine de séries en coffrets DVD et Blu-ray. Pour vous aider dans vos choix, voici quelques titres sélectionnés par Numerama.

C’est quoi, cette offre sur les séries ? Pour deux coffrets série TV achetés, en DVD ou Blu-ray, le troisième est offert à la Fnac.

– Quelles séries acheter ? –

Game of Thrones

Alors que le spin-off tant attendu de la série arrive bientôt, Game of Thrones, disponible en coffret DVD et Blu-ray, est, encore aujourd’hui, une série à voir. Diffusée pour la première fois en 2011, l’adaptation de la série de livres A Song of Ice and Fire de George R. R. Martin est un carton immédiat. Grâce à une histoire captivante, des acteurs convaincants et un univers foisonnant, Game of Thrones dépasse rapidement le simple cadre de la série télé pour atteindre celui de phénomène de pop culture. D’aucuns diront que, passé la troisième saison, la série n’a eu cesse de perdre en qualité. Trois saisons, parfait pour bénéficier de l’offre promotionnelle de la Fnac ! Retrouvez donc la saison 2 de Game of Thrones en DVD et Blu-ray, et la saison 3 ! Si toutefois l’envie vous en prend de vouloir continuer la série, sachez que toutes les saisons sont disponibles en coffret DVD et Blu-Ray et font partie de l’offre.

Tyrion, l’un des personnages principaux de Game of Thrones. // Source : HBO

Westworld

Westworld, disponible en DVD et Blu-ray, est une série de science-fiction inspirée du film Mondwest de 1973. Dans un parc d’attraction futuriste, recréant différents univers, des visiteurs en quête de sensations fortes, s’aventurent dans la partie western du parc, peuplée d’androïdes. Les invités sont amenés à interagir avec ses robots afin de jouer un immense jeu de rôle grandeur nature. Mais un bug vient bousculer cet univers fictif (les hôtes sont-ils conscients ?). Toutes les grandes thématiques du robot dans la SF sont exploitées. Si vous connaissez les lois de la robotique d’Asimov par cœur, Westworld est faite pour vous. D’autant plus que les trois premières saisons sont disponibles dans le cadre de l’offre de qui nous intéresse. La quatrième est en cours de diffusion.

L’excellente production value de Westworld. Source : HBO

Succession

Succession, disponible en DVD et Blu-ray est, comme les deux précédentes, une série HBO. Mais, à l’inverse des deux précédentes, elle ne se passe pas dans un monde fictif, mais est bel et bien ancrée dans le nôtre. Elle nous raconte l’histoire de la famille Roy, propriétaire d’un des plus grands conglomérats des États-Unis, présent dans le domaine des médias, du divertissement ou encore du tourisme. Logan, le patriarche et fondateur, envisage sa succession. Mais comme dans une pièce shakespearienne, la farce vire au tragique, le tragique, au sublime. Succession est, en soi, une série classique, un soap comme on aime à le dire. Mais la force insufflée à l’histoire par les personnages, leur cynisme, leur cruauté sans limites, et leurs failles évidentes, donne à la série le tragi-comique nécessaire pour faire de Succession une série remarquable. Remarquable dans son écriture et dans sa mise en scène. Remarquable aussi dans sa capacité à nous prendre par surprise au jeu de l’émotion, en nous assénant dans sa troisième saison, sans mouillage de nuque préalable, l’une des plus belles scènes de ces dernières années dans une série.

Succession. Source : HBO

– Pour la famille –

His Dark Materials

His Dark Materials, À la Croisée des Mondes, disponible en DVD et Blu-ray est l’adaptation des romans homonymes de Philip Pulman. Parus pour la première fois en 1998, la même année qu’un célèbre sorcier à lunettes, la trilogie de romans comptent parmi les livres cultes chez beaucoup de jeunes lecteurs. Cette adaptation, encore et toujours de HBO, reprend fidèlement l’histoire, en adaptant un tome par saison. On y suit les aventures de deux adolescents, Lyra et Will, qui ont la particularité de pouvoir voyager entre les mondes. S’ensuit un périple épique dans un univers peuplé de créatures formidables et de rites de passage vers l’âge adulte. Plus qu’une série pour enfants, His Dark Materials brasse des thématiques bien plus matures qu’il n’y paraît et saura très certainement lancer des débats à passionnants à table. À noter que seules deux saisons sont pour l’instant disponibles. L’offre de la Fnac s’avère alors pertinente pour découvrir, grâce au 3e coffret offert, au hasard… Succession.

His Dark Materials // Source : HBO/OCS

