Il n’y a pas d’E3 en 2022. Mais il y aura quand même des annonces, avec en point d’orgue la conférence Summer Game Fest prévue ce jeudi 9 juin. Comment la suivre en direct ?

L’E3 a encore été annulé. Mais cela ne veut pas dire que les fans de jeux vidéo n’auront pas de grosses annonces à découvrir durant toute la première quinzaine du mois de juin. Ce jeudi 9, Geoff Keighley, organisateur des Oscars du jeu vidéo, animera la conférence prévue dans le cadre du Summer Game Fest 2022.

Comment suivre la conférence du Summer Game Fest 2022 ?

Pour assister à la conférence en direct, il faudra réserver sa soirée : rendez-vous sur le site officiel ou sur YouTube, à partir de 20h, heure française. L’an dernier, le show avait duré un peu moins de deux heures.

Quand ? Le 9 juin 2022 à 20h, heure française ;

Le 9 juin 2022 à 20h, heure française ; Où ? Ici, sur le site ou sur YouTube ;

Ici, sur le site ou sur YouTube ; Quoi ? La conférence du Summer Game Fest 2022.

Qu’attend-on durant cette conférence ?

L’an dernier, le Summer Game Fest avait permis de découvrir des images époustouflantes d’Elden Ring — le jeu de l’année 2022 (oui, on assume). Par conséquent, on espère que la cérémonie à suivre aujourd’hui sera riche en nouveautés marquantes. Geoff Keighley a cependant tenu à tempérer un peu les attentes, une manière de ne pas créer trop d’engouement afin d’éviter les déceptions. Il faudra en tout cas passer après Sony, qui a mis tout le monde d’accord avec son State of Play la semaine dernière (grâce au remake de Resident Evil 4 et à Final Fantasy XVI).

Tomorrow, #SummerGameFest is live with world premiere new looks at:



🔵 Call of Duty: #ModernWarfare2

🔵 MARVEL's Midnight Suns

🔵 The Callisto Protocol

🔵 Street Fighter 6

🔵 Gotham Knights

🔵 And New Game Announcements



Live at 11a PT/2p ET/6p GMT at https://t.co/gO9QVWnsZd pic.twitter.com/QMMo54oGi0 — Summer Game Fest – Today (@summergamefest) June 9, 2022

Sur le compte Twitter de l’événement, on peut découvrir que les jeux vidéo suivants seront présents :

Call of Duty: Modern Warfare II ;

Marvel’s Midnight Suns ;

The Callisto Protocol ;

Street Fighter 6 ;

Gotham Knights ;

Honkai: Star Rail ;

Warhammer 40,000: Darktide ;

One Piece Odyssey ;

L’extension de Cuphead.

En revanche, Geoff Keighley a indiqué que ni GTA 6 ni Half-Life 3 ne seront là. Il y aura aussi d’immenses surprises. Parmi les rumeurs insistantes, on mentionne l’officialisation du prochain jeu vidéo d’Hideo Kojima (qui serait une expérience horrifique avec l’actrice Margaret Qualley au casting). Comme le rapporte Kotaku dans un article publié le 8 juin, Kojima Productions a voulu faire supprimer un article rempli de détails sur ce projet baptisé Overdose — appuyant la thèse d’une vraie fuite.

Ellie (The Last of Us). // Source : Naughty Dog

L’autre grosse rumeur concerne The Last of Us, qui aurait bien droit à un remake sur PlayStation 5 et PC au mois de septembre. L’insider prénommé The Snitch a vendu la mèche dans un tweet publié le 8 juin. L’intéressé avait dévoilé l’intégralité du State of Play avec exactitude.