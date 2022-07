Sony a dévoilé la toute première manette officielle conçue pour l’iPhone. Et on ne comprend vraiment pas son intérêt.

Les smartphones sont aujourd’hui devenus des terminaux gaming presque aussi intéressants qu’une console normale. Le développement des nombreux services — de streaming, ou non — s’est naturellement accompagné de la conception de plusieurs accessoires pour améliorer l’ergonomie. Comme cette manette PlayStation dédiée à l’iPhone, la première sous licence, dévoilée par Sony dans un communiqué publié le 28 juillet.

Néanmoins, on se demande bien pourquoi Sony utilise son blog pour mettre en avant un produit dont l’intérêt est pour le moment très limité — si on se place du côté de l’écosystème PlayStation. Aujourd’hui, la firme nippone ne propose aucun équivalent du Xbox Game Pass sur iPhone et iPad. À moins qu’une annonce à ce sujet soit imminente ?

Ce qui cloche avec la manette PlayStation pour iPhone

1 — Une manette PlayStation, vraiment ?

Attention, il ne s’agit pas d’une manette fabriquée par Sony. En réalité, la multinationale s’est associée au fabricant Backbone pour proposer un accessoire qui transforme l’iPhone en Nintendo Switch (il se connecte par le port Lightning présent sur la tranche inférieure).

Si les deux entreprises vantent le design inspiré de la DualSense, cette manette n’a pas grand-chose de PlayStation — hormis les touches emblématiques. Où sont passés les sticks symétriques, véritable signature de la marque ? Nul ne le sait. Mais les férus ne retrouveront pas l’ergonomie à la PlayStation avec cet objet censé être officiel.

Pire, cette Backbone One – PlayStation Edition — c’est son nom — n’est en réalité qu’une déclinaison de la Backbone One for iPhone (le modèle standard). Elle a simplement enfilé une robe blanche et redécoré les touches ABXY. Sinon, c’est exactement la même.

Édition PlayStation Édition normale

2 — Où est le vrai streaming chez PlayStation ?

Au-delà du design paresseux, cette Backbone One – PlayStation Edition ne revêt pour le moment qu’un intérêt très relatif. Pourquoi Sony commercialise-t-il une telle manette sans un service de streaming de qualité pour la rentabiliser au mieux ? Microsoft a son Xbox Game Pass, alors que Sony ne propose pas le cloud gaming sur mobile avec son service PlayStation Plus Premium. À moins que cette fonctionnalité soit ajoutée dans un futur proche, le timing de cette annonce reste étrange.

Sony met quand même en avant le Remote Play, qui permet de jouer à sa PS4 ou à sa PS5 à distance depuis son iPhone. Néanmoins, cette fonctionnalité ne propose pas une expérience de jeu idéale et nécessite d’avoir une excellente connexion internet.

Backbone One – PlayStation Edition // Source : Capture YouTube

3 — Où est l’abonnement Xbox Game Pass offert ?

Le prix de la Backbone One – PlayStation Edition ? 119,99 €. Celui de la Backbone One for iPhone ? 119,99 €. Jusque-là, tout va bien. Sauf que la Backbone One for iPhone a un truc en plus : un mois d’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate offert (valeur : 12,99 €). On comprend pourquoi il disparaît (c’est une manette PlayStation), mais cela reste un argument en moins malgré un prix similaire.